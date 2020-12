Taart bij Rudolphus: 'Bouwvergunning voor nieuwe tuinmarkt is er'

De eigenaar van de veelbesproken Tuinmarkt Rudolphus in Assen is opgelucht. Ze kunnen nu echt een grote kas gaan bijbouwen, achter een bestaand tuincentrum aan de Eursing bij Beilen. Rudolphus kocht daar het vroegere tuincentrum Omorika en wil dat flink uitbreiden. De verhuizing is gepland in april.

Maanden wachten

"Hier zaten we al zolang op te wachten, maar er kwam telkens weer wat bij. Eerst zei de ambtenaar dat er nog steeds geen bouwtekeningen waren. Die waren er wel, maar op het gemeentehuis, terwijl de ambtenaar thuiswerkte vanwege corona. Weken zijn daardoor verloren gegaan en daarna moest het nog weer getoetst worden door de Veiligheidsregio vanwege brandveiligheid. We kregen eerst te horen dat het wel januari kon worden, maar nu is de bouwvergunning van Midden-Drenthe er dan toch."

Rudolphus begon de dag beroerd, vanwege de nieuwe lockdown, waardoor ze als tuinmarkt ook dicht moeten. Uitgerekend in de drukke tijd rondom Kerst. "We zaten net te dubben over hoe we toch op de parkeerplaats bij onze huidige tuinmarkt aan de Graswijk een kerstbomen drive-in konden maken. Allerlei mensen belden ons namelijk al vroeg in paniek op, of ze nog wel een kerstboom konden halen."

Kopzorgen

Kopzorgen genoeg dus voor Rudolphus met weken geen handel. Tel daarbij het wachten op die broodnodige vergunning voor hun nieuwe plek in Beilen en de kopzorgen zijn verklaard. "Gelukkig toch ineens goed bericht over de bouwvergunning. Eindelijk eens wat positiefs", laat een blije Rudolphus weten. "Meteen taart halen, dat was het eerst wat in me opkwam", zegt de tuinmarktbaas.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

De bouwvergunning van de gemeente Midden-Drenthe voor de nieuwe stek was reden voor een feestelijke taart (Rechten: Rudolphus)

Jaren juridische strijd

De tuinmarkt, die al 36 jaar aan de Graswijk zit, is al jaren in het nieuws. Oorzaak: een slepende juridische strijd met de gemeente Assen over een noodgedwongen bedrijfsverplaatsing, die ineens toch niet noodzakelijk was. Rudolphus zou van z'n plek moeten, in verband met het nieuwe industrieterrein Assen-Zuid. Andere locaties waren al in beeld. Rudolphus maakte alvast bouwtekeningen, maar bedrijfsverplaatsing bleek volgens Assen uiteindelijk toch niet nodig.

Rudolphus pikte dat niet en na rechtszaken over en weer, kwam een jaar geleden dan eindelijk een definitieve gerechtelijke uitspraak. Assen moet 1,8 miljoen euro betalen voor de bedrijfslocatie aan de Graswijk, zodat de tuinmarkt kan verkassen.

Voor de eigenaar voelde dat als een overwinning, maar wel eentje met een nare financiële bijsmaak. Bij nader inzien is het een fikse aderlating, want volgens Martinus Rudolphus 'schieten ze er vele tonnen bij in'. Ze wilden 2,6 miljoen euro. Het bedrag dat volgens een taxateur was vastgesteld, inclusief proceskosten en verplaatsingskosten. Na een eerder vonnis van de rechtbank kregen ze al twee miljoen euro van Assen overgemaakt als voorschot. Daar moest nu twee ton van terugbetaald worden.

Vizier op toekomst

Na al het juridische gehakketak, richten vader en zoon Rudolphus het vizier het liefst op de toekomst. Vader Martinus (67) wil al veel langer het stokje van de tuinmarkt definitief overdragen aan zoon Ernst (42). "Maar dat gevecht met Assen hield maar niet op. Dat kostte zoveel tijd en daar was alle aandacht voor nodig. Maar we kunnen nu eindelijk echt bezig met uitbreiding en inrichting van onze nieuwe locatie."

Ernst Rudolphus hoopt achter het tuincentrum bij Beilen snel een nieuwe kas te kunnen bouwen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Aan de Eursing in Beilen kwam vorig jaar tuincentrum Omorika vrij. De eigenaren stopten ermee. Vanaf Tuinmarkt Rudolphus ligt de plek net iets meer dan negen kilometer verderop, ook aan de dezelfde weg tussen Assen en Beilen. Maar dan heel dicht bij Beilen-Noord in plaats van Assen-Zuid.

2.000 vierkante meter erbij

De familie Rudolphus kocht het bedrijf, maar wil nog tweeduizend vierkante meter kas aan de achterkant bijbouwen. "We hebben dezelfde ruimte nodig als we nu hebben op onze huidige plek en dat is meer dan vierduizend vierkante meter. Er komen straks namelijk mooie, grote vijverpartijen op de nieuwe plek. Daar hebben we wel ruimte voor nodig."

Eerder dit jaar hadden vader en zoon nog de stille hoop dat ze met de Kerst al op de nieuwe plek zouden zitten, maar het najaar kwam steeds dichterbij en nog altijd was er geen bouwvergunning. "Dus hebben we onze planning al opgeschoven. Naar april, maar of we dat wel gaan redden, moeten we nog zien. Er moet nog veel gebeuren", zucht Rudolphus.

Het tuincentrum bij Beilen wordt door medewerkers van Rudolphus al flink opgeknapt, in afwachting van de verhuizing volgend jaar (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Veel werk ondanks lockdown

Ondanks de lockdown, kan de tuinmarkt de komende weken zijn personeel goed aan het werk houden. "Nu de bouwvergunning voor de locatie in Beilen er is, kunnen we flink aan de slag. Er komt straks ook materiaal uit Zweden met nieuwe beschermdoeken, die we alvast in de nog bestaande kas moeten ophangen. Er is zat werk te doen."

De extra kas die er in Beilen bij moet komen, komt trouwens van de locatie Graswijk. "We hergebruiken onze achterste kas, die is demontabel en gaan we helemaal ontmantelen en verplaatsen."

Nog altijd in de clinch

Dat de kas meegenomen wordt, is trouwens een eis die de gemeente Assen stelt. Zo'n kas kost al snel acht tot negen ton, zegt Rudolphus. "Assen denkt daarmee de boel te vereffenen", stelt Rudolphus, want de koppige tuinmarktbaas ligt nog altijd met de gemeente in de clinch.

De advocaten van beide partijen zijn alweer tijden aan het stoeien over de vele tonnen, die de tuinmarkt alsnog opeist als vergoeding voor alle gemaakte proces- en verhuiskosten. "Maar de gemeente vindt dat met het meenemen van de oude kas de boel wel verrekend is en of we dan ook nog onze hele bedrijfslocatie aan de Graswijk even leeg willen opleveren. Tja, dat loopt ook weer flink in de papieren. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd."

