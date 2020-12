GKB Assen start proef met flexibele schuldhulpverlening

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen is sinds 1 december begonnen aan een proef met flexibele schuldhulpverlening. De proef heet 'O2' en wordt uitgevoerd in zeven gemeenten, waaronder de gemeenten Borger-Odoorn, Assen, Meppel, Aa en Hunze en Hoogeveen. Vandaag was het formele startsein met wethouder Jan Broekema van de gemeente Assen en wethouder Bert Nederveen van de Groningse gemeente Westerkwartier.

Wat anders is aan de flexibele schuldhulpverlening dan aan de 'normale' schuldhulpverlening, is dat later aan het licht gekomen schulden óók meegenomen kunnen worden in de schuldenregeling. Dat kan normaal gesproken niet.

Inwoners met schulden kunnen voor schuldhulpverlening terecht bij de GKB. Die maakt dan afspraken over betaling van openstaande schulden met de schuldeisers. De GKB neemt de schuld dan over. Er volgt een drie jaar durende aflossingsregeling tussen de GKB en de inwoner. Na die drie jaar is de inwoner schuldenvrij. In dit traject worden alleen de bij aanvang van het traject openstaande schulden meegenomen. Als er later schulden aan het licht komen, worden deze niet meegenomen.

Wanneer er bij flexibele schuldhulpverlening tijdens het traject schulden bijkomen, wordt de termijn van het traject verlengd. Dit voorkomt dat een inwoner na drie jaar weer of nog (nieuwe) schulden heeft. Het geeft ook een positieve prikkel: mocht de inwoner in die tijd meer gaan verdienen, dan mag hij of zij dit geld houden.