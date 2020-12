Groeiende zorgen over het zorgpersoneel door coronadrukte

Vooral verzorgenden en verpleegkundigen zijn nodig. "Tijdens de coronacrisis is het tekort aan personeel alleen maar nijpender geworden", zegt de organisatie. Ook mensen die door de lockdown tijdelijk zonder werk zitten, zijn welkom. "Zij kunnen tijdelijk voor verlichting zorgen bij organisaties in de zorg- en welzijnssector."

Belangstellenden kunnen zich melden via de website extrahandenvoordezorg.nl. Dit is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Treant bezorgd over druk op zorg

De druk op de zorg is onder meer voelbaar bij Treant Zorggroep. De zorgorganisatie maakt zich zorgen over haar personeel tijdens de komende lockdown. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Paula Nelissen, vertelt: "Er wordt waanzinnig veel gevraagd van onze mensen en daar maak ik me echt zorgen over."

Volgens Nelissen is er naast een lockdown geen andere oplossing voor het terugdringen van het virus: "De enige manier om dit virus eronder te krijgen is ons aan de regels houden. Anders brengen we elkaar, onszelf en de mensen in de zorg in grote problemen." Als de getallen weer oplopen, dan komt behandeling van mensen met andere ziekten ook steeds meer in het gedrang, merkt de voorzitter op.

"Ons maatschappelijk gedrag liet onze minister-president geen keus. De getallen bleven stijgen en dat betekent dat ook het aantal ziekenhuisopnames en de ic-opnames zal oplopen", laat ze weten.

Verlichting

Of de lockdown voor verlichting gaat zorgen onder het zorgpersoneel, zal moeten blijken. Nelissen hoopt in ieder geval dat de coronagetallen wegblijven bij de extreme pieken: "We zijn eerder dit jaar tweemaal langs de afgrond gescheerd, want we zaten op een gegeven moment bijna op 1.700 ic-opnames. Ik blijf heel hard duimen dat de stijging van het aantal coronabesmettingen afvlakt. De situatie is echt ernstig."

En dus kon het volgens Nelissen niet anders dat het land deze lockdown voor de kiezen krijgt: "Ik hoop dat we Kerst en Oud en Nieuw zo doorkomen en dat de aantallen in de ziekenhuizen niet meer stijgen." Wellicht kan dan ook het zorgpersoneel, in plaats van extra diensten draaien, met de familie Kerst vieren: "Je gunt deze mensen toch ook wat dagen rust."