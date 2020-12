Imre uit Ruinerwold leert kinderen veilig knallen met zijn Carbid Academy

Jongeren van groep 7 en 8 van de basisschool kunnen zich opgeven om op Oudjaarsdag mee te doen aan de cursus carbid schieten.

Dat het zonder veilige instructies gevaarlijk kan zijn, heeft Gol zelf ondervonden. "Het is eerlijk gezegd weleens misgegaan. Maar ik wist toen ook nog niet goed hoe je veilig carbid kon schieten. Toen ben ik gaan nadenken: hoe ik kan voorkomen dat zoiets ook gebeurt bij andere jeugd", vertelt Gol. Zo ontstond de Carbid Academy.

Altijd een risico

Meestal melden rond de dertig kinderen zich aan bij de cursus. Samen met twee andere jongens verzorgt Gol het programma. "Ze krijgen in de ochtend eerst een uur theorieles, daarna gaan we eigenlijk direct het veld in voor de praktijkles. Hier staat veiligheid voorop", verklaart Gol. "Er is altijd een risico, maar zolang zij zich aan de regels houden, kan er niet zoveel fout gaan. Veiligheidsbril op, oordoppen in en vooral afstand houden bij het ontsteken", benadrukt de carbidinstructeur.

Imre Gol geeft leerlingen uit de buurt een cursus carbid schieten. (Rechten: Imre Gol)

Verfblik

Of er dit jaar überhaupt met carbid geschoten mag worden, is nog maar de vraag. "Het zou erg jammer zijn als het niet doorgaat. Voor de jeugd is het belangrijk dat er overdag ook wat te doen is. Hierdoor zijn ze in de avond minder actief", lacht Gol. Mocht er nou niet geschoten kunnen worden in groepen, is er altijd nog een optie b volgens Gol: "Wij geven onze cursisten altijd een verfblik mee. Hiermee kunnen ze op kleine schaal zelf carbid schieten. Wel belangrijk dat ook hierbij alle veiligheidsmaatregelen worden nageleefd."