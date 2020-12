Oproep beheerders: Geniet van de natuur op respectvolle wijze

Ook tijdens deze strenge lockdown is iedereen welkom in de natuur. Natuurmonumenten, de verschillende Landschappen waaronder Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer verwelkomen bezoekers in de natuurgebieden. Ze doen daarbij wel de oproep om respect te tonen voor het landschap en de dieren die er wonen.

Wie heeft er nou geen zin om even de benen te strekken, om de rust en de ruimte op te zoeken? In de eerste lockdown werd duidelijk dat heel veel mensen hier behoefte aan hadden. Met overvolle parkeerplaatsen tot gevolg. Daarnaast is er meer dan in andere jaren overlast geweest, zoals zwerfafval en het wandelen buiten de paden. Nu het land opnieuw op slot is, roepen de natuurorganisaties en terreinbeheerders op om die waardevolle natuurgebieden met respect te behandelen. Daarvoor geven ze deze tips:

Vermijd de drukste uren en dagen

Tussen 11.00 en 15.00 uur is het meestal het drukst. Vooral op zaterdag, zondag en de feestdagen gaan veel mensen op pad. Vermijd die drukkere momenten.

Maak een reserveplan

Blijf in je eigen buurt, en als het kan: kom met de fiets of wandelend. Als je wel met de auto komt, parkeer nooit in de berm. Als de parkeerplaats vol is, ga dan door naar een andere bestemming. Bedenk voordat je weggaat een plan b met die alternatieve bestemming.

Blijf op de paden

Om de wilde dieren hun rust te gunnen: blijf op de paden en houd honden aan de lijn. Wilde dieren kunnen op de vlucht slaan van mensen en hun honden, de paden zijn zo aangelegd dat de wilde dieren niet verstoord worden.

Geef ruimte

Houd altijd anderhalve meter afstand, geef tegenliggers de ruimte om te passeren door bijvoorbeeld even van het pad te stappen.

Laat geen wc-papier achter

Horeca en dus ook de toiletten zijn gesloten. Houd daar rekening mee, en laat vooral geen wc-papier, zakdoekjes en ander afval achter in de natuur.

