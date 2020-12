Assenaren verdacht van negen inbraken, deel van de buit uit het water gevist

De mannen werden na een inbraak in Bovensmilde aangehouden met een deel van de buit in de auto. In het voertuig lagen ook inbrekersspullen, zoals bivakmutsen en een breekijzer. Dat gereedschap bleek te passen bij de inbraaksporen aan het huis.

Bulgaarse methode

De politie volgde de mannen al een tijdje door middel van een peilbaken onder hun auto. Uit gegevens van die zender bleek dat de auto steeds in de buurt was geweest als er een inbraak was gepleegd. Bij beide mannen thuis werden gestolen spullen gevonden. Ook visten magneetvissers een deel van de buit op uit Noord-Willemskanaal, vertelde de officier van justitie dinsdag in de rechtszaal in Assen.

Het duo hanteerde volgens haar voornamelijk de zogenoemde Bulgaarse methode, waarbij het cilinderslot uit de deur wordt getrokken. De meeste gedupeerden waren op vakantie toen hun huizen overhoop werden gehaald. "Het ging om huizen waar eerst een caravan op de oprit had gestaan. Zo wisten de inbrekers dat de bewoners op vakantie waren", aldus de officier.

Eén verdachte vrij

De Assenaren zitten sinds hun arrestatie in september vast. De oudste van de twee is eerder veroordeeld en blijft in ieder geval tot de volgende zitting op 9 maart in de cel. De jongste mag op aandringen van zijn advocaat Gerald Roethof komende vrijdag onder strenge voorwaarden naar huis. Hij is niet eerder veroordeeld en de rechtbank houdt er ook rekening mee dat hij nog maar 20 jaar is. De man krijgt een enkelband en toezicht van de reclassering.

Volgens Roethof wil het feit dat zijn cliënt tijdens de aanhouding in de auto zat met een deel van de buit en inbrekerswerktuig niet zeggen dat hij ook heeft meegeholpen bij die inbraak. "Hij kan ook alleen chauffeur zijn geweest." Roethof wees vooral in de richting van de oudste verdachte, bij wie ook meer gestolen spullen zijn gevonden.

Sporenonderzoek

Het politieonderzoek is volgens de officier van justitie nog niet helemaal klaar. Er worden onder meer nog schoensporen en oliesporen onderzocht. Op verschillende plekken waar is ingebroken, is olie gevonden, net als in de auto waar de verdachten in reden. Advocaat Roethof heeft al aangekondigd dat hij in maart, als het onderzoek klaar is, een verzoek gaat indienen bij de rechtbank om getuigen te mogen horen.