FC Emmen herpakt zich in beker tegen FC Groningen: 2-1

Anco Jansen schiet de 2-1 binnen. FC Emmen verslaat Groningen en is door in de beker (Rechten: Chris Kunst Fotografie)

FC Emmen voegt zich bij de laatste 16 in de strijd om de KNVB beker. De Drentse club won, op basis van de tweede helft, verdiend van FC Groningen: 2-1. Invaller Anco Jansen werd de matchwinner. De Zwollenaar profiteerde in de 67e minuut van een gigantische blunder van Sergio Padt.

Het is voor het eerst sinds het seizoen 1998/1999 dat Emmen zich bij de laatste 16 van het bekertoernooi voegt.

Het treffen met de nummer 5 van de eredivisie had een dubbel belang voor de rood-witten. Enerzijds wilde Emmen natuurlijk door in de beker en men wilde eindelijk wel eens weer het goede gevoel terugkrijgen na elf competitieduels zonder zege.

Emmen begon prima, overigens zonder Michael de Leeuw die niet fit uit het duel tegen ADO Den Haag was gekomen. Keziah Veendorp was dichtbij de openingstreffer, maar zijn twee pogingen werden op de doellijn gekeerd door Sergio Padt en Azor Matusiwa. Daarna kroop FC Groningen nog een keer door het oog van de naald omdat een schot van de mee opgekomen rechtsback Ricardo van Rhijn net voorlangs ging. De 1-0 zou verdiend zijn, maar kort na de kans van Van Rhijn stond het 0-1. Niet voor het eerst dit seizoen werd Emmen in de omschakeling geklopt. Linksback Van Hintum gaf een afgemeten voorzet, die in twee instanties werd binnengeschoten door Lundgvist. Eerst redde Dennis Telgenkamp, die weer eens onder de lat stond, maar de doelman was in de rebound geklopt.

Tot de rust was het verder vlees noch vis vanuit Emmens optiek. De Drentse club was vooral aan het tegenhouden en kwam eigenlijk niet meer bij de goal van Padt.

Dat veranderde vanaf minuut 1 na rust. Met Anco Jansen en Lentini Caciano voor Nikolai Laursen en Donis Avdijaj stelde Emmen het op één lijn verdedigend Groningen continu voor keuzes. Anco Jansen leek de eerste die zou toeslaan, maar een overtreding (vasthouden in de zestien van Matusiwa) werd niet met een penalty bestraft door scheidsrechter Blom. Even later was het wel raak. Een prachtige dieptepass van Keziah Veendorp werd door middenvelder Glenn Bijl gepromoveerd tot doelpunt: 1-1.

Emmen ging er, in tegenstelling tot zaterdag tegen ADO Den Haag, op en over. Een blunder van Padt, uitgerekend de doelman die afgelopen zomer nog in verband werd gebracht met Emmen, ging aan de tweede treffer vooraf. Jansen zei 'dankjewel' en pakte het cadeautje gretig uit: 2-1.

Later meer, met reacties van Jansen, Telgenkamp en Lukkien...