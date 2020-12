Raad Tynaarlo zet stok achter de deur in kwestie Knarrenhof

De voltallige raad gaat vanavond akkoord met een motie van het CDA dat er wordt doorgepakt met initiatieven voor knarrenhofjes in de gemeente. De motie stond twee weken geleden al op de agenda, maar werd vanwege tijdgebrek niet behandeld.

Hof van Paterswolde

Lopende initiatieven in Vries en Zuidlaren moeten volgens de gemeenteraad worden ondersteund door de gemeente. Volgens de initiatiefnemer van deze motie, CDA'er Henk Middendorp, heeft het college te lang een afwachtende houding gehad. Met deze motie hebben wethouders Pepijn Vemer (D66) van volkshuisvesting en René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) van ruimtelijke ordening een stok achter de deur.

Middendorp stelt voor dat er een knarrenhof onder de naam Hof van Paterswolde komt op de plek waar vroeger de Bladergroenschool in Paterswolde zat. "Het college dragen we op om in plaats van zijn vraaggerichte houding, nu proactief met initiatiefnemers samen te gaan werken. De kleine tweehonderd geïnteresseerden in Eelde-Paterswolde verdienen dat in onze ogen", aldus het CDA.

Volgens wethouder Kraaijenbrink is deze motie al een heel eind in uitvoering. In Zuidlaren wordt al gesproken over seniorenhuisvesting. Net als in Vries en Eelde-Paterswolde.

Doorstroom

De woningnood is groot, volgens Middendorp. Wanneer er meer woningen voor ouderen zijn in de gemeente, kunnen ook jongeren sneller doorstromen. Iedereen is er dus volgens het CDA bij gebaat. Meerdere partijen zijn wel van mening dat het college snel met een woonvisie moet komen voor de gemeente Tynaarlo.

Voor 1 maart moeten de wethouders de raad informeren over de stand van zaken.

