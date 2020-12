Lukkien: Dat we op onze manier doorbekeren stemt extra tevreden

Lukkien doelde op het spel in balbezit, dat in competitieverband tot nu toe nog te weinig voor verrassingen, doelpunten én (het belangrijkste) punten heeft gezorgd. Met name na rust stelde Emmen de verdedigers van FC Groningen met loopacties in de diepte continu voor keuzes. "Invaller Lentini Caciano en Marko Kolar verdienen daarvoor de credits. Dankzij hun diepgang werd de verdediging van Groningen opengereten en pakken we vanavond de zege."

De Veendammer was minder te spreken over Nikolai Laursen en Donis Avdijaj die in de rust werden gewisseld. "Ze brachten te weinig, hadden meer diepte-acties moeten maken. Bovendien liet Nikolai zijn man uit de rug weglopen bij de tegengoal. Dat mag niet gebeuren."

Dennis Telgenkamp kreeg tegen Groningen weer een kans onder de lat ten koste van Felix Wiedwald die sinds de vorige bekerwedstrijd, tegen FC Eindhoven, eerste keus was. "Ik heb hem opgesteld omdat hij goed traint en uitstekend is omgegaan met de keuze die ik heb gemaakt", aldus Lukkien. "Daarnaast verwachtte ik dat we tegen een ploeg zouden spelen die heel hoog druk zou zetten en ik wilde zien hoe we daar met een goed meevoetballende keeper mee om zouden gaan. Hoe dat ging? Dat is uitstekend gelukt." Of Telgenkamp vrijdag opnieuw onder de lat staat in de volgende finale in de competitie, bij PEC Zwolle, is de vraag. "Daarover ga ik nu geen uitspraken doen."