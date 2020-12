Jaar na schoolbrand, nu met spanning de kerstvakantie in

"Ik ga er wel vanuit dat het dit jaar niet nog een keer gebeurt. Als dat wel zo is dan word ik wel een beetje chagrijnig", vertelt Bobbie uit groep 5. "Dan denk ik: moet ik nou alweer in al die gebouwen? Daar heb ik helemaal geen zin in."

Bobbie verwijst naar de pendelbussen die de leerlingen afgelopen jaar van de Juliana van Stolbergschool naar het Roelof van Echten College verderop in de stad brachten. Daar konden de lessen van de bovenbouwklassen worden opgevangen nadat de lokale vanwege de brandschade opnieuw moesten worden verbouwd. De leerlingen zaten ineens op het voortgezet onderwijs. Stoer, maar erg onhandig wat betreft de maat van de meubels.

Ook directeur Sigrid Hartman kijkt terug op een bewogen jaar. "Sinds de zomer konden alle klassen hier weer in. Het is wel behelpen geweest. Je hebt niet meteen alles voor elkaar, maar het is prachtig geworden. Dan vergeet je ook de ellende weer gauw."

Afgelopen week zijn de laatste nieuwe spullen binnengekomen en dan lijkt het alsof er nooit iets met de school is gebeurd. Een verboden toegangsbord op het schoolplein en extra toezicht vanuit de gemeente moet de gemoedsrust dit jaar helpen. Ook het vuurwerkverbod helpt waarschijnlijk mee. Maar helemaal gerust is Hartman er ook niet op. "Ondanks het vuurwerkverbod ben ik toch wel gespannen om niet weer in zoiets terecht te komen, want dit moet niet nog een keer gebeuren."

Bekijk in de video hieronder hoe de school er na de verbouwing uitziet.