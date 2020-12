Motie moet vergaderen in het Drents mogelijk maken in provinciehuis

In maart, de maand van de streektaal, moet het Nedersaksisch regelmatig te horen zijn in het provinciehuis. Daar hopen de Statenfracties van PvdA, CDA en Forum voor Democratie op. Zij dienen vandaag een motie in om het Nedersaksisch toe te staan als taal in het Drentse Parlement.

Initiatiefnemer van de motie is PvdA-Statenlid Janny Roggen: "Het zou toch mooi zijn om het Drents en de andere Nedersaksische dialecten wat meer te horen in de Statenzaal."

Maar is het Drents dan nu verboden tijdens de officiële vergaderingen in het provinciehuis? "Nou, verboden misschien niet, maar toch is het min of meer 'not done' op dit moment", zegt Roggen. "Het gebeurt eigenlijk niet, terwijl je tijdens de gesprekken na de vergaderingen merkt dat er wel wat gesprekken in de streektaal voorbij komen."

'Trots en identiteit'

De provincie zet zich al jaren in voor behoud en bevordering van het Nedersaksisch. In maart wordt weer stilgestaan bij de Meertmaond-Streektaolmaond. De drie partijen hopen dat politici willen aanhaken. Janny Roggen: "Streektaal is een belangrijk deel van de trots en identiteit van de inwoners van Drenthe. Het verbindt de mensen, zo werd het idee geboren om hierbij stil te staan tijdens de vergadering van Provinciale Staten in de maartmaand van 2021. De woordvoerders van de politieke partijen kunnen dan hun bijdrage, als ze dat willen, uitspreken in het Nedersaksisch. Ze leveren hun tekst vooraf aan in het Nederlands, zodat deze kan worden toegevoegd aan de vergaderstukken en voor iedereen te volgen is."

Overijssel en Groningen

Eerder namen Provinciale Staten van Overijssel en Groningen al een vergelijkbaar besluit om de streektaal toe te staan. Het Huus van de Taol heeft laten weten mee te willen werken aan het initiatief en eventueel de vertaling van stukken voor haar rekening te nemen.