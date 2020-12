Anco Jansen: 'Het is nog niet gedaan met ons'

"Deze overwinning waren we natuurlijk heel hard nodig. En dat we dat ook nog eens doen tegen een zeer goede ploeg, die niet voor niets vijfde staat in de eredivisie is knap. We hebben het na rust helemaal omgedraaid met goed voetbal, veel loopacties in de diepte en genoeg kansen", vervolgt Jansen. "Dit is voor ons een bevestiging dat het nog niet gedaan is met ons. Dit moet houvast bieden."

Jansen kreeg van Lukkien 45 minuten de tijd om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Dat waren er 42 meer dan tegen ADO Den Haag. "Ja, daar baalde ik van. Die wedstrijd moesten we winnen en als ik dan maar een paar minuten speeltijd krijg dan ben ik daar natuurlijk niet blij mee. Ja, ik vind drie minuten te weinig. Maar wat ik vind is niet zo belangrijk. Ik wil gewoon punten pakken met FC Emmen."

Lees ook: