Nieuwe woonwijk Vries-Zuid weer stap dichterbij

De gemeenteraad van Tynaarlo is akkoord gegaan met het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk in Vries-Zuid. Ten zuiden van de wijk Diepsloot worden maximaal 75 huizen gebouwd.

D66 en ChristenUnie willen dat het college afziet van gestapelde bouw, dat zijn gebouwen met meerdere woning boven op elkaar, in deze nieuwe wijk. "Vries-Zuid moet een groene en open wijk worden waar het fijn wonen is voor oude en nieuwe bewoners", menen de partijen. "Gestapelde bouw heeft niet de uitwerking en uitstraling die past bij de uitgangspunten van een woonwijk aan de rand van een dorp in de gemeente Tynaarlo."

Gemeentebelangen, de PvdA en GroenLinks zijn tegen bovenstaande voorstel. De drie partijen denken dat het tegengaan van gestapelde bouw ten koste kan gaan van goedkope woningen in deze wijk. Tot hun teleurstelling werd het amendement van D66 en CU wel gesteund door de meerderheid van de raad.

Overleg in beslotenheid

Tijdens de raadsvergadering van 1 december was de gemeenteraad verdeeld. Dat er nieuwbouw moet komen in deze regio staat vast. Maar voor welke doelgroep gebouwd moet worden en hoe de nieuwe woonwijk eruit moet zien, daar worden nog veel vraagtekens bij gezet. Volgens verschillende partijen is er behoefte aan betaalbare starterswoningen, maar ook aan seniorenwoningen en sociale huurwoningen.

Omdat een aantal documenten niet openbaar zijn vanwege bedrijfseconomische redenen, worstelden sommige raadsleden met het uiten van hun gedachten over de grondexploitatie van dit gebied. Gisteravond werd de openbare raadsvergadering dan ook tijdelijk geschorst, zodat een aantal raadsleden toch in beslotenheid hun zegje kunnen doen.

Met het akkoord gaan voor het bestemmingsplan is Vries-Zuid dichter bij de realisatie van een nieuwe woonwijk. Volgens financiënwethouder Hans de Graaf (CU) gaat in 2023 de eerste schep de grond in.

Het ontwerpen van de nieuwe woonwijk in Vries-Zuid is iets wat al langer op de agenda staat. In april 2019 stelde de gemeenteraad uitgangspunten vast om tot een aantrekkelijke woonwijk te komen. Vries-Zuid moet tegemoetkomen aan de actuele en toekomstige behoefte aan woningen in Vries. Het is de bedoeling dat er maximaal 75 woningen worden gebouwd ten zuiden van de wijk Diepsloot. In het hele gebied is een drietal plekken aangewezen voor bijzondere woningbouw. Voor twee van die plekken kijkt wethouder René Kraaijenbrink naar seniorenhuisvesting. De laatste plek kan mogelijk gebruikt worden voor starterswoningen of 'tiny houses'. Verder is de bedoeling dat er losse kavels worden verkocht. Woningcorporatie Woonborg en WVG uit Meppel moeten ook een mogelijkheid krijgen tot woningbouw.

Lees ook: