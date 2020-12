RTV Drenthe krijgt plek op NPO2

De presentatie is in handen van Nejifi Ramirez (NH/NOS) en Rob van Dijk (RTV Utrecht) (Rechten: ANP)

In het nieuwe jaar krijgt het regionale nieuws een prominente plek op de landelijke publieke omroep. Vanaf maandag 4 januari is elke werkdag om 18.15 uur op NPO 2 het NOS Journaal Regio te zien, met nieuws van de regionale omroepen.

Het NOS Journaal Regio is te zien na het reguliere NOS Journaal van 18.00 uur, dat vanaf januari niet meer alleen op NPO 1, maar ook op NPO 2 is te zien. Beide journaals vormen op NPO 2 de aftrap van een nieuw twee uur durend blok van programma's met een regionaal karakter: NPO Regio.

Het NOS Journaal Regio is een samenwerking tussen de NOS en de dertien regionale omroepen. In het journaal komen nieuwsverhalen uit de regio die impact hebben en herkenbaar zijn voor meer kijkers.

Steeds betere samenwerking

Hoofdredacteur Dink Binnendijk van RTV Drenthe is blij met de komst van het NOS Journaal Regio. "Dit is het gevolg van een steeds betere samenwerking tussen ons en de NOS. Het is harstikke fijn dat we meer mensen bereiken met de journalistieke verhalen die de regionale omroepen maken."

Hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff: "Met dit nieuwe initiatief snijdt het mes aan twee kanten: de kijker krijgt een nog bredere blik op wat er in Nederland gebeurt en door de samenwerking met de regionale omroepen verdiept onze journalistieke kwaliteit zich."

De presentatie is afwisselend in handen van Nejifi Ramirez (NH/NOS) en Rob van Dijk (RTV Utrecht).

Verboden toegang

Ook de TV Drenthe-serie Verboden Toegang krijgt plek op de landelijke zender. Vanaf 5 januari is deze serie elke dinsdag te zien op NPO2 in de regioprogrammering tussen 18:30 en 20:00. In Verboden Toegang gaat RTV Drenthe op zoek naar de wereld achter de gesloten deuren. Wat zie je als je de verboden deur opent, achter het hek gaat kijken of met de trap onder de grond gaat?