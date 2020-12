Ex-coronapatiënten doneren bloedplasma: 'Het dient een goed doel'

"Het dient een goed doel", zegt Dorenbos. "Ik was al bloeddonor, maar ik geef nu tijdelijk bloedplasma waar de antistoffen van het coronavirus in aanwezig zijn."

Doneren

Bloedplasma doneren werkt anders dan bloed doneren. "Het duurt langer", zegt Merlijn van Hasselt, woordvoerder bij Sanquin. "Je ligt op een bed. Er is een naald in je arm ingebracht en het bloed stroomt er gewoon uit. Aan het bed wordt het bloed gecentrifugeerd. Je krijgt de rode bloedcellen en bloedplaatjes terug. Het plasma, dat is het water met hormonen en eiwitten, blijft achter."

Van het doneren merkt Dorenbos niks. "Ik ben eigenlijk bloeddonor, maar ik overweeg toch om voor langere tijd plasmadonor te worden. Ik krijg tijdens het doneren een kopje koffie, een koek en water aangeboden. Ik heb tijdens of na het doneren nergens last van."

Ampullen met antistoffen

Uit het plasma worden de antistoffen gehaald waar vervolgens ampullen van worden gemaakt. Inmiddels zijn er ruim achtduizend ampullen met antistoffen klaar. Deze ampullen kunnen worden gebruikt door mensen met een verstoord immuunsysteem of kankerpatiënten. "Wij hopen dat dit middel dan werkt om een infectie of te voorkomen of een ziektebeeld milder te laten verlopen", legt Van Hasselt uit.

Wie dit geneesmiddel krijgt is niet voor de rest van zijn leven beschermd tegen het coronavirus. Mensen hebben namelijk steeds een nieuwe dosis antistoffen nodig om beschermd te blijven. Dat is een groot verschil met de coronavaccins die eraan komen. Vaccins zorgen ervoor dat het lichaam zelf leert antistoffen aan te maken.

"De vaccins werken niet bij iedereen", legt Van Hasselt uit. "Mensen met een verstoord immuunsysteem kunnen geen vaccin krijgen. Die hebben veel meer aan het toedienen van antistoffen. En we moeten beseffen dat de vaccins niet met 17 miljoen tegelijk komen. Het kan nog maanden of misschien wel een jaar duren voordat heel Nederland aan de beurt is geweest. In de tussentijd zouden de ampullen met het geneesmiddel kunnen helpen."

'Virus onder de duim krijgen'

Mensen die anti-coronaplasma willen geven moeten een positieve coronatest van de GGD laten zien en minimaal twee weken hersteld zijn van het virus.

Dorenbos roept in iedereen op om te doneren. "Je werkt toch, buiten dat je je aan de maatregelen houdt, nog een stukje mee om het virus zo snel mogelijk onder de duim te krijgen. Indien mogelijk zou ik zeggen: doen."