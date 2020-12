Kniepertjesbakker Kevin heeft geld voor Playstation terug: 'Echt enorm blij'

"De 500 euro stond plotseling op mijn rekening. Het was een verrassing, ik had het niet verwacht", zegt Kevin. Naast de verkoop van honderden kniepertjes, kreeg hij zomaar geld van mensen, omdat hij was gedupeerd.

Giften

Maar nu de tiener de 500 euro toch teruggestort heeft gekregen, zat zijn moeder daar wel mee in de maag. Want deze mensen gingen er niet vanuit dat Kevin dit bedrag ooit terug ging krijgen. "En we kregen giften van mensen die we niet eens kenden", vertelt Anja Poelman. Daarom ontstond eerst het idee iets met al het gedoneerde geld te doen, en het bijvoorbeeld over te maken naar KWF Kankerbestrijding."

Maar uiteindelijk besloot het gezin dat het de eerlijkste manier is om mensen het geld direct aan de mensen terug te geven. "Daarnaast kunnen ook mensen die kniepertjes hebben gekocht, hun geld terugkrijgen, als zij dat willen."

Langs de deur

"We hebben zoveel verkocht. Ik zat echt met de handen in het haar", vertelt Poelman. "We hebben de gegevens van mensen op papier, maar het is een heel werk om al het geld aan de rechtmatige eigenaren terug te geven." Daarom kunnen mensen die geld hebben gegeven aan Kevin, of kniepertjes van hem hebben gekocht, langs de deur komen om het geld op te halen.

De kniepertjes die Kevin samen met zijn ouders verkocht (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Poelman heeft wel veel geïnvesteerd in het maken van de honderden zoete, dunne wafeltjes. "Mijn portemonnee was al 300 euro lichter toen we het eerste kniepertje moesten bakken. We moesten alles in huis halen, van een mixer tot een wafelijzer. Dat is wel een dingetje geweest." Maar gelukkig verliep de verkoop goed. "We hebben het zo druk gehad, de kniepertjes zijn in kerstpakketten de deur uitgegaan."

Bovendien liggen er nog kilo's aan meel, suiker en eieren aan huis. "Kevin heeft zijn geld weliswaar terug, maar er zijn nog heel wat kniepertjes bij ons besteld." Deze mensen uit het dorp krijgen alsnog hun bestelling thuisbezorgd. "Want wat moet ik met al deze spullen nog in huis?", vroeg Poelman zich af.

Ook andere gedupeerden gered

Naast Kevin hebben ook veel anderen die zijn opgelicht bij het kopen van een Playstation in een nepwebshop het geld teruggestort gekregen. "Kevin was een van de eersten, daarna kregen we verschillende appjes dat gedupeerden het geld binnen hebben", aldus Poelman. Toch heeft haar zoon de gloednieuwe spelcomputer nog niet besteld. "Een andere jongen heeft dat al wel gedaan, en hij moest wachten tot in februari. Kevin zal ook op een wachtlijst komen te staan."

Als de jonge Drent straks eindelijk de Playstation in huis heeft, weet hij al welk spel hij gaat spelen. "Dat wordt FIFA", zegt Kevin. Maar daarvoor moet hij dus nog wel wachten tot volgend jaar.

