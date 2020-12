Edelhert vormt nauwelijks gevaar voor het verkeer

We hebben niet zoveel te vrezen van het edelhert. Het risico dat het dier voor een onveilige verkeerssituatie zorgt is zeer gering. Die verwachting was er al, maar blijkt nu ook naar aanleiding van een onderzoek.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft daarom de nulstand voor het edelhert tijdelijk opgeschort. De provincie Drenthe had eerder ook al kenbaar gemaakt voorlopig niet op het dier te schieten.

Gedeputeerde Henk Jumelet nam op 3 december de petitie 'Welkom Edelhert Drenthe' in ontvangst. Hij zei toen blij te zijn met de aandacht voor de Drentse natuur en dat het edelhert welkom is in Drenthe. Wel gaf hij aan dat de verkeersveiligheid nog onderzocht werd.

Niet te vergelijken met reeën

Uit dit onderzoek zijn nu de - weinig verrassende - bevindingen bekend. Jumelet: "We weten waar hij zich verplaatst, dat doet hij vooral 's nachts. Het verkeersrisico is heel klein, niet te vergelijken met reeën. Het edelhert is heel schuw en blijft weg van de weg als er verkeer is." De gedeputeerde liet 2 december met een mededeling in de Provinciale Staten al weten dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt.

Discussie gaat in 2021 verder

De verdere discussie over de nulstand voor het edelhert wordt begin volgend jaar gevoerd. Dit gebeurt in het kader van de actualisatie van het flora- en faunabeleidsplan. Dit geldt ook voor de vraag of meerdere edelherten welkom zijn, en of er een populatie in Drenthe mag komen. Als dit het geval is, dan moet een Soorten Effect Rapportage (SER) uitgevoerd worden.

