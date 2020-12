Kabinet grijpt in: winkels moeten dicht

Action wilde de verkoop van belangrijke producten, zoals schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten en etenswaren, hervatten. Ook de Hema wilde weer klanten ontvangen 'om ondersteuning te bieden aan supermarkten en drogisterijen'. Dat wordt nu voorkomen door het kabinet.

Randen opzoeken

Zorgminister Hugo de Jonge benadrukt dat de situatie met het coronavirus van iedereen 'een maximale inspanning' vraagt. "Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken en daarom kan het gewoon niet", laat de bewindsman weten.

Een woordvoerster van Action is niet gediend van die uitspraak. "Ik vind het niet fair dat ons nu wordt verweten de rand op te zoeken", reageert zij. "Wij hebben niet de randen opgezocht, maar de regels gevolgd zoals ze staan op Rijksoverheid.nl."

Ook Wibra reageert verrast. Topman Bas Duijsens noemt het een "plotselinge ommezwaai" van het kabinet. "We zijn er juist van overtuigd dat het openhouden van winkels zoals die van Wibra bijdraagt aan het spreiden van mensen die essentiële producten nodig hebben. Juist in de decembermaand is de drukte in supermarkten groot."

Nieuwe regels

Volgens de nieuwe regels moeten winkels meer dan 70 procent van hun omzet uit essentiële producten halen. Die 70 procent is gebaseerd op de situatie van voor de lockdown. Bij de omzet wordt gekeken naar een concrete vestiging of filiaal en niet naar een keten of concern. Binnen een bedrijf kunnen dus verschillen ontstaan tussen filialen. In de oude gedachte lag de grens bij 30 procent.

Hema Assen

De Hema-vestiging in Assen was woensdagmiddag nog wel open. Genoeg men wisten de winkel weer te vinden. Hema sluit vanaf donderdag alsnog alle filialen. "Vanwege de onduidelijkheid in de regelgeving van de overheid is gebleken dat dit niet leidt tot het gewenste resultaat", reageert een woordvoerder van Hema.

