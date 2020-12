Politie houdt kaken op elkaar over vermeende Drentse oorlogsmisdadiger

De politie zwijgt over de aanwezigheid van een mogelijke Syrische oorlogsmisdadiger in Drenthe. Zowel de landelijke als de noordelijke politiewoordvoerders willen niets kwijt over een mogelijk onderzoek naar de man.

Een week geleden publiceerde het NRC een verhaal over asielzoekers uit Syrië die vermoedelijk oorlogsmisdrijven hebben gepleegd. De drie mannen kregen een Nederlandse verblijfsvergunning en leiden nu een gewoon leven in ons land. De bevindingen van de krant worden bevestigd door het Syrian Center for Media and Freedom of Expression, dat eerder met succes gevluchte oorlogsmisdadigers in Europa voor de rechter kreeg.

Veiligheidsdiensten

De Drentse zaak kwam volgens NRC aan het rollen nadat een Syrische vluchteling aan de bel trok. Hij is zijn thuisland ontvlucht na te zijn opgepakt en gemarteld door de Syrische veiligheidsdiensten, omdat hij kritiek uitte op het regime van president Bashar al-Assad. Via een Facebookfoto kwam hij er tot zijn schrik achter dat een mogelijk lid van die veiligheidsdienst inmiddels bij hem in hetzelfde Drentse dorp woont en zelfs regelmatig bij hem over de vloer kwam.

De Syriër besloot aangifte te doen tegen de man op de Facebookfoto, waarop deze poseert met wapens en in kleding van de Syrische veiligheidsdienst. De politie wil niet zeggen wat er vervolgens met die aangifte is gebeurd. Een politiewoordvoerder wil alleen kwijt dat er een wezenlijk verschil zit tussen een melding en een aangifte, maar waarom dat betrekking heeft op de mogelijke oorlogsmisdadiger wil de woordvoerder niet vertellen. Een melding kan de politie naast zich neerleggen, een aangifte moet wel in behandeling worden genomen.

Team Internationale Misdrijven

Wel is duidelijk dat de kwestie binnen de politie is doorgestuurd naar het Team Internationale Misdrijven (TIM). Dat team doet onderzoek naar zeer ernstige schendingen van het internationale recht. Daarmee wil de politie voorkomen dat slachtoffers van bijvoorbeeld oorlogsmisdaden in Nederland geconfronteerd worden met misdadigers waarvoor zij juist zijn gevlucht.