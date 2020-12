‘Paviljoen’ voor ouderen Havelte geopend

Het paviljoen staat naast de nieuwbouwflat van Zorgcentra Zuidwest Drenthe (ZZWD) aan de Molenweg in het centrum van Havelte. "We hebben echt een mooie ruimte weten te creëren voor onze bewoners", zegt ZZWD-directeur Mariska Roeters. Ook verhuurder Actium is trots. "Het is een stijlvol, modern en warm geheel geworden waarmee we jaren vooruit kunnen", vertelt Monique Boeijen van de woningcorporatie.

Traktatie

Vanwege het coronavirus was er bij de opening geen groot feest. Voor de bewoners was er vandaag daarentegen volop mogelijkheid om rustig een kijkje te nemen in het paviljoen en men kon er genieten van een eerste kop koffie met een feestelijke traktatie.

Helaas zal het gebruik van het paviljoen voorlopig nog in kleine groepjes en verspreid over de ruimte en de dag moeten plaatsvinden. De ruimte blijft voorlopig gesloten voor bezoek.

