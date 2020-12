Provinciale Staten akkoord met geld voor waterstoffabriek Emmen

Jeuk bij Shell als partner

Felste tegenstander is de Partij voor de Dieren. Volgens fractievoorzitter Thea Potharst is Shell nog lang niet van plan om te stoppen met het winnen van aardgas en aardolie en gaat de productie de komende jaren alleen maar omhoog in plaats van omlaag. Potharst is wel voorstander van waterstof, maar niet met Shell.

Ook de PvdA en SP hebben 'jeuk bij Shell als partner', maar stemmen wel voor de subsidie voor de waterstoffabriek. Volgens PvdA-statenlid Peter Zwiers doen ze dat omdat Shell de expertise heeft. Alfred Schoenmaker kopte vervolgens de vraag door naar Potharst: "Als Shell het van u niet mag doen, wie heeft dan de kennis om dat wel te doen?" Potharst weet dat niet. Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra is er naast Shell geen ander die de waterstofkennis in huis heeft.

Principiële spagaat

Zwiers wees Potharst op de principiële spagaat waar ze zichzelf in had gewurmd: "U wilt de opwarming van de aarde en fossiele uitstoot verminderen. Dat kan met waterstof en daar ligt hier een voorstel voor." CDA'er Eline Vedder deed er nog een schepje bovenop: "Hoe wil PvdD de energietransitie realiseren als je zo'n grote speler uitsluit?" Maar Potharst blijft principieel tegen Shell: "Het is een onbetrouwbare partner, die eerst maar eens z'n maatschappelijke verantwoordelijkheid moet laten zien."

Angst voor meer windmolens

De PVV is om een heel andere reden tegen: de vrees voor meer windmolens. Fractievoorzitter Nico Uppelschoten: "De fabriek is een proef die tien megawatt gebruikt, dat zijn evenveel windmolens als het complete windpark Pottendijk. Waarschijnlijk is er in een later stadium 30 megawatt nodig, dat zijn evenveel windmolens als in de parken Oostermoer en Drentse Monden bij elkaar. En in een later stadium is nog meer meer stroom nodig. Als al die stroom groen moet zijn dan is het logischer een waterstoffabriek aan de kust te bouwen waar veel windstroom van zee beschikbaar is. Dat zegt Shell zelf ook. En leg een waterstofleiding aan naar Emmtec in Emmen. Of je moet alle stroom met kernenergie willen opwekken."

Uppelschoten kreeg bijval van VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen. Die is juist wel voor de waterstoffabriek in Emmen, maar gedeputeerde Stelpstra mag van hem straks niet bij Provinciale Staten aankomen met een voorstel voor meer windmolens in Zuidoost-Drenthe.

Ook zonnestroom

D66'er Anry Kleine Deters is van mening dat er nog een wereld aan zonnestroom in Emmen te winnen is. Veel daken in de industrie hebben nog geen zonnepanelen. Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra gaat Shell zeer binnenkort bekend maken waar ze alle groene stroom vandaan denkt te halen. Op het GZI-terrein is inmiddels ook een flinke zonneakker gebouwd.

Wat wil Shell bouwen?

Shell wil in Emmen op het voormalige GZI-terrein van de Nederlandse Aardolie Maatschappij een waterstoffabriek bouwen. Het gaat om een 'elektrolyser' die vanuit groene stroom waterstof maakt. Het waterstof wordt deels gebruikt als vervanging van aardgas en zal gebruikt worden door bedrijven op het Emmtec-terrein. Emmtec staat nu nog in de top tien van Nederlandse aardgasgrootverbruikers. Ook bussen van Qbuzz gaan vanuit Emmen en misschien ook vanuit Groningen op het in Emmen geproduceerde waterstof rijden.

De fabriek is in eerste instantie tien megawatt, maar het GZI-terrein biedt mogelijkheden om aanvullende waterstoffabrieken te bouwen. Het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie is geschikt omdat er vanwege z'n vroegere functie dikke stroomkabels en gasleidingen naartoe liggen. Die infrastructuur kan worden hergebruikt voor het transport van stroom en waterstof. Als er meer waterstof wordt gemaakt, kan het via het oude gasnet ook verder weg worden getransporteerd.

Gedeputeerde Staten denken dat niet alleen de bouw en onderhoud van de waterstoffabriek werkgelegenheid oplevert, maar dat ook meer bedrijven zich mogelijk op het Emmtec-terrein willen gaan vestigen vanwege de beschikbaarheid van waterstof. Shell wil in 2021 gaan bouwen en halverwege 2022 met de waterstofproductie beginnen.

Voorwaarde

Shell stelt de Drentse subsidie als voorwaarde. Deze subsidie dekt vijftien procent van de kosten van de fabriek. Johnny Bos van Forum voor Democratie: "1,6 miljoen is voor Shell een appel en een ei, maar voor de provincie heel veel geld. Shell heeft geld genoeg om zelf zo'n fabriek te kunnen bouwen." Daarmee blijft de vraag hangen waarom een energiemultinational met miljarden omzet als eis stelt dat de provincie Drenthe 1,6 miljoen meebetaalt aan de waterstoffabriek.

