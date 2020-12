Djammen: Country, met de paplepel ingegoten

Verjonging

Vinke heeft een missie: de country verjongen. Het oubollige geurtje wat country heeft, doen verdwijnen. "Weer nieuw maken. Laten zien dat het geen ouwe lullenmuziek is", legt Vinke uit. Country speelt een grote muzikale rol in zijn leven. "Ik vind het mooie muziek, maar misschien komt het ook wel omdat het vroeger bij ons altijd werd gedraaid. Met name Johnny Cash, Willie Nelson, beetje de Highwaymen. Maar ook Brooks & Dunn komt erin voor. Dat is weer heel vernieuwend."

Coronatijd

Vinke begon zo'n vijf jaar geleden en maakte direct indruk bij het volk. In 2016 won hij het Drèents Liedtiesfestival. Een jaar later werd hij maar liefst drie keer genomineerd door de Dutch Country Music Association, waarvan hij één nominatie won voor beste nieuwkomer. Daarna werd het wat stiller rond de jonge muzikant. De coronamaatregelen maakte die stilte niet beter. "We worden wel voor dingen gevraagd, livestreams en zo. Persoonlijk houd ik daar niet zo van. Dat is omdat ik graag een beleving met de mensen voor me wil hebben." Volgens Vinke zou hij tijdens een livestream nooit zo mooi spelen, dan wanneer er mensen bij zouden zijn.

Drentse country

Naast dat Vinke bezig is met het vormen van een nieuwe band samen met Niels van het Hof, lijkt het hem ook mooi om de country en het Drents elkaar de hand te laten schudden. Net zoals bij het nummer wat hij in 2016 speelde op het Drèents Liedtiesfestival, 'eem lös van alles'. Hij blijft in ieder geval lekker country maken. "Het moet bij je liggen en het ligt bij mij hartstikke goed", besluit Vinke.