Kinderopvang alleen open voor noodopvang: 'Relatief soepel verlopen'

De sluiting van de Drentse kinderopvang is soepel verlopen, zo zeggen enkele centra zelf. Sinds vandaag is de kinderopvang alleen nog open als noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kinderen die kwetsbaar zijn.

Volgens Kits Primair riep de sluiting vrijwel geen weerstand op. "We hebben na de toespraak van premier Rutte een duidelijke brief gestuurd naar de ouders gestuurd", vertelt directeur Dolf Dekker.

"Ik weet dat één directeur wel een pittig gesprek heeft gevoerd met ouders, verder eigenlijk niet. Normaal gesproken krijg ik ook eventuele boze mailtjes doorgestuurd. Maar dat zijn er op dit moment nul", zegt Dekker.

Bij Plateau Integrale Kindcentra kijken ze daar anders naar. "We horen wel echt een andere tone of voice bij ouders", zegt directeur-bestuurder Bert Dekker. "Mensen zijn corona-moe geworden. Het is echt anders dan tijdens de eerste golf. We verwijten dat de ouders niet. Zij voelen zich door de regering voor het blok gezet."

Ook rustig bij andere centra

Bij CKC Drenthe valt het aantal vragen van ouders juist mee. "Er zijn wel wat vragen, omdat de regelingen net iets anders zijn", reageert Albert Velthuis, voorzitter van het college van bestuur. "Maar over het algemeen zijn alle ouders goed geïnformeerd. Iedereen heeft een brief gekregen, dus iedereen weet wat wel en niet mag."

Kids First COP groep sluit zich daarbij aan. "De eerste vragen van ouders konden we al ondervangen. Vaak zie je dat ouders graag even te woord gestaan willen worden. Wij zijn er natuurlijk niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders", zegt woordvoerder Esther Ottens.

Ervaring van eerste lockdown

Het 'voordeel' is dus dat de kinderopvangcentra de ervaring van de eerste lockdown hebben. "We hebben sowieso altijd een crisisplan klaarliggen. Dat is gefinetuned tijdens de coronacrisis. Onze medewerkers weten ook nu wat ze moeten doen", zegt Sandra de Boer, directeur-bestuurder van Skid Kinderopvang.

Juist vanwege de ervaringen van het voorjaar wordt er overwegend begripvol gereageerd door ouders, weet De Boer. Bij Skid Kinderopvang zijn 8 van de 32 locaties open als noodopvang. Kinderen die op een andere locatie worden opgevangen dan waar ze normaal gesproken heen gaan, zien nog wel dezelfde medewerkers. Die 'verhuizen' mee. "Anders vonden we het pedagogisch niet verantwoord."

Ouders met cruciale beroepen

Kinderen mogen gebruikmaken van de noodopvang als ouders een cruciaal beroep hebben. In principe mag dat ook als slechts één ouder essentieel werk doet. Maar de Rijksoverheid doet dan het dringend advies om de kinderen thuis op te vangen. "Maar mocht dat echt niet lukken, dan is de opvang ook open voor mensen die het echt nodig hebben", vertelt Ottens van Kids First COP groep.

Dat geldt ook voor Skid Kinderopvang. "En kinderen die kwetsbaar zijn, zijn ook bij ons welkom", laat De Boer weten. Bij Skid zijn ze ook goed op de hoogte van de beroepen van ouders. "Tijdens de eerste lockdown vroegen we daar al naar. Toen hebben we maar één keertje meegemaakt dat iemand een cruciaal beroep verzon. We zijn er wel alert op en als er in de tussentijd nieuwe mensen bij ons zijn gekomen, bellen we even om te vragen wat voor werk ze doen."

Plateau Assen heeft ook goed inzichtelijk welke ouder welk beroep heeft. "Maar de tweede vraag die je kunt stellen is: als één ouder een cruciaal beroep heeft, is er dan nog steeds de noodzaak om je kind naar de noodopvang sturen? Die noodzaak moet er namelijk wel zijn."

Vertrouwen

Bij Kids First COP groep zijn ze ook op de hoogte van de beroepen. "We gaan dat verder niet meer controleren, want vaak weten onze medewerkers wel wat voor werk de ouders doen. Je moet elkaar ook vertrouwen", zegt Ottens. Kits Primair staat daar hetzelfde in. "We vragen ouders wel naar het werk wat ze doen. Ze geven dat dan aan en dan geloven wij ze ook hoor. Ze hoeven echt geen werkgeversverklaring of zoiets af te geven", verklaart directeur Dekker.

Ouders die 'verzinnen' dat ze een cruciaal beroep hebben vallen bij CKC Drenthe ook door de mand. "Wij controleren dat, want we weten van alle ouders wat hun beroep is", legt Velthuis uit.