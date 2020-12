Provincie Drenthe spoort aan op Nedersaksenlijn

Door alle spoorplannen die vandaag over tafel rolden dreigde een motie in Provinciale Staten voor meer inzet op de Nedersaksenlijn onder te sneeuwen.

NS wil Lelylijn

De inkt van een bijna statenbrede PvdA-motie van statenlid Rudolf Bosch over de Nedersaksenlijn - van Groningen over Emmen naar Twente - was namelijk nog niet droog en nog niet besproken in Provinciale Staten, toen vanochtend het nieuws kwam dat de nieuwe NS-topvrouw Marjan Rintel meer ziet in de aanleg van de nieuwe Lelylijn dan in het versnellen van de bestaande spoorlijnen tussen de Randstad, Groningen en Leeuwarden. De verbetering van bestaand spoor kan wat haar betreft in de ijskast totdat de Lelylijn is aangelegd. Daarna kunnen de noordelijke reizigers via de Lelylijn treinen en kunnen de bestaande spoorlijnen op de schop zonder dat reizigers maandenlang met de bus moeten.

Rare redenatie

Gedeputeerde Bijl is zuinig, maar duidelijk met zijn reactie in Provinciale Staten: "De NS gaan niet over waar spoor wordt aangelegd of verbeterd. Dat is aan ProRail. De NS rijdt treinen." Tegenover RTV Drenthe wil Bijl ook niet vol tegengas geven tegenover Rintel, maar hij laat wel doorschemeren dat hij haar redenatie erg raar vindt. Drenthe heeft namelijk met vijftien overheden, NS en ProRail de intentie uitgesproken om in 2030 een half uur sneller via bestaand spoor vanuit het Noorden naar de Randstad te kunnen reizen: "In 2030 is de Lelylijn echt nog niet klaar." Om eraan toe te voegen: "Ik ben er wel voor om je aan bestaande afspraken te houden." Touché naar Rintel dus. Ook voor VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen is eerst aanleggen van de Lelylijn en dan pas beginnen aan het bestaande spoor naar Groningen en Leeuwarden ook geen optie.

Eén noordelijk spoorpakket

Bijl laat niet het achterste van z'n tong zien, maar speelt het slim: "We hebben met de minister in het laatste grote infrastructuuroverleg (het zogeheten MIRT) afgesproken dat we verder onderzoek doen naar zowel de Lelylijn als versnellen over bestaand spoor. Uitzoeken waar de beste kansen liggen en op basis van onderzoek en argumenten keuzes maken." Ondertussen wil de gedeputeerde verder met de afspraken over versnelling van bestaand spoor.

Het eerste kwartier tijdwinst is relatief makkelijk te halen. Door een aantal spooraanpassingen tussen Amsterdam en Lelystad en veel harder te gaan rijden tussen Lelystad en Zwolle. Dat stuk spoor is al geschikt voor 200 km/h. Voor versnelling vanaf Zwolle verder naar het Noorden kom je aan echt hele grote werkzaamheden: de sporen moeten verder uit elkaar, alle overwegen moeten worden aangepast en er moet een nieuw beveiligingssysteem worden aangelegd.

Drenthe heeft weinig aan Lelylijn

Drenthe heeft niet zoveel aan de Lelylijn, hooguit forensen die in de kop van Drenthe wonen en mogelijk in Groningen of Drachten kunnen instappen. De Lelylijn brengt vooral Groningen en Friesland dichter bij de Randstad. "De meeste Drenten kunnen er alleen op afstand naar kijken", zei SP-statenlid Wim Moinat fijntjes. Maar de gedeputeerde weet dat hij ook de twee andere noordelijke provincies te vriend moet houden en noordelijke eensgezindheid moet uitstralen naar het kabinet. Bijl wil een 'samenhangend spoorpakket' voor het hele noorden: "Het Deltaplan voor het Noorden waar de Tweede Kamer nu warm voor begint te draaien mag geen Deltaplan voor het halve Noorden zijn." Dus de Lelylijn, sneller over bestaand spoor en daar is ie eindelijk: ook de Nedersaksenlijn van Groningen naar Emmen en Twente waar de Drentse Staten zo vurig voor pleitten vandaag.

Nedersaksenlijn

De motie, die uiteindelijk alleen bedoeld was voor de Nedersaksenlijn, werd bijna statenbreed aangenomen. Alleen PVV-statenlid Bert Vorenkamp stemde tegen omdat hij vreest dat er permanent veel te veel geld in de exploitatie van die lijn gestopt moet worden. De andere PVV'ers stemden wel voor.

De route van de Nedersaksenlijn loopt van Groningen naar Twente (Rechten: RTV Drenthe)

