Provincie buigt zich over meer varianten N34

Het voorstel van de SP en Partij voor de Dieren voor 80 kilometer verdween in de prullenbak vandaag tijdens het debat in Provinciale Staten. Verder gaat zo ongeveer alles onderzocht worden: van helemaal niks doen tot volledige verdubbeling (waar geen plannen voor zijn en ook geen geld voor is). Daarnaast wordt onderzocht wat alleen het aanpassen van het knooppunt Gieten oplevert zonder gedeeltelijke verdubbelingen van de N34.

Alleen Gieten en geen N34

Het 'alleen Gieten onderzoek' kwam uit de koker van D66-statenlid Henk Pragt en daar kreeg hij brede steun voor in Provinciale Staten. Veel voor- en tegenstanders van gedeeltelijke verdubbeling van de N34 zijn het namelijk wel eens over de theorie dat, wanneer je de fileproblemen bij knooppunt Gieten oplost, ook al een flink gedeelte van de doorstromingsproblemen op de N34 te pakken hebt. "En het zou zonde zijn als moeilijke en lange besluitvorming over gedeeltelijke verdubbeling van de weg de snelle oplossingen voor N33/N34 knooppunt in de weg zit", licht Pragt toe.

Geen aanvullend verkeersonderzoek

Een ander voorstel van zijn hand om meer aanvullend verkeersonderzoek te doen naar vooral verkeersveiligheidsoplossingen voor de N34 haalde het niet. Veel tegenstanders twijfelen er namelijk aan of de weg veiliger wordt als je maar één tot vier gedeeltes verdubbeld. Veel omwonenden en natuurorganisaties veegden eerder de vloer aan met het verkeersonderzoek wat volgens hen onvolledig of te mager zou zijn.

Pragt wilde meer onderzoek naar de verkeersveiligheid van gedeeltelijk verdubbelen en het scheiden van de huidige twee rijbanen met dikke kunststof blokken zoals op de N57 in Zeeland. Maar daar wil gedeputeerde Bijl niet aan: "Ik word een beetje nerveus van de N57. Die lijkt niet op de N34. Ondanks een inhaalverbod mogen trekkers op delen van de weg toch worden ingehaald en er zijn ongelijkvloerse kruisingen."

Alle ongelijkvloerse kruisingen worden er bij de N34 juist uitgehaald om de weg verkeersveiliger te maken. Bovendien is de N57 een weg waar je 80 km/h mag en de N34 is een '100 km-doorstroomweg', die zoveel mogelijk doorgaand verkeer van de aansluitende 80 km-wegen afhaalt, zo redeneert Bijl.

Wel 1x1 rijbaan met vangrail

Overigens wordt de variant van niet verdubbelen, maar wel uit elkaar trekken van de huidige twee rijbanen met een dikke vangrail in het midden onderzocht op aandringen van CDA-statenlid Eline Vedder. Bijl is daar geen voorstander van omdat die variant qua werk en grondgebruik bijna net zo duur is als gedeeltelijk verdubbelen, maar hij gaat het wel laten onderzoeken. Evenals tijdelijke maatregelen om de weg nu al veiliger te maken.

De komende jaren worden zestien varianten onderzocht in een zogeheten Millieu Effect Rapportage. Oftewel: wat is de invloed van wel of niet gedeeltelijk verdubbelen op de het landschap en de natuur. Daarna worden definitieve plannen gemaakt voor wel of niet gedeeltelijk verdubbelen en de aanpak van knooppunt Gieten. Dat kan wel eens tot in 2024 duren, volgens Bijl. Daarna kan de schop pas in de grond.