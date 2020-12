Aa en Hunze steekt meevaller van 1,5 miljoen in de buus

Een aantal partijen opperde om de meevaller in een potje te doen voor een MFA in Gieten, maar dat vond de meerderheid overbodig. (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Een aardige som geld voor de algemene reserve van de gemeente Aa en Hunze. Een meevaller van 1,5 miljoen euro over 2020 gaat de algemene reservepot in en dat had zonder corona zelfs wat tonnetjes meer kunnen zijn.

De gemeente heeft de meevaller voor het overgrote deel te danken aan de Rijksoverheid, die ruim 1,75 miljoen euro meer dan verwacht overmaakte naar de Drentse rivierengemeente. Door andere besparingen heeft Aa en Hunze iets meer dan 1,8 miljoen euro over. Van dat geld gaat er zo'n 1,46 miljoen in de algemene reservepot en 45.000 euro naar de reserve van het grondbedrijf.

Corona-effect en jeugdzorg

De rest heeft Aa en Hunze nodig voor het compenseren van de gevolgen van de coronacrisis. Door de pandemie is de gemeente volgens financiënwethouder Co Lambert eerderverwachte inkomsten misgelopen. "Denk er bijvoorbeeld aan dat we minder toeristenbelasting hebben ontvangen. Er is een tekort op de begroting van 2020 ontstaan en we moeten ongeveer 5,5 ton bijpassen", zegt Lambert. Daarnaast hebben onder meer de niet ontvangen huur van de zwembaden en investeringen in laptops en telefoons voor thuiswerkende ambtenaren voor een coronagat in de begroting gezorgd.

De injectie in de reserve is niet direct bedoeld voor het tekort dat de gemeente verwacht op het sociaal domein. Net als de meeste andere Nederlandse gemeenten moet Aa en Hunze de komende jaren een flink bedrag voor jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zelf betalen. Volgens wethouder Lambert is het dan prettig om geld in reserve te hebben. Lambert: "We willen de komende jaren ervoor zorgen dat we zo min mogelijk geld hoeven bij te leggen. Maar als dat wel nodig blijkt, dan kan dat vanuit onze reserve."

Onbegrip over voorstel MFA Gieten

Tijdens de gemeenteraadvergadering van vanavond diende coalitiepartij Combinatie Gemeentebelangen (CGB) een verrassend amendement in om een half miljoen van dat extra geld direct in een potje te stoppen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Gieten. Een dorpshuis ontbreekt in Gieten en veel verenigingen snakken naar ruimte om te kunnen oefenen, vergaderen of spelen. Als stokpaardje van de PvdA en het CDA leek brede steun op voorhand niet onmogelijk. Ware het niet dat alle raadspartijen, met uitzondering van Gemeentebelangen, het plan overbodig vinden.

Fractievoorzitter Kiena ten Brink van de PvdA reageerde getergd op het voorstel van CGB. Ten Brink: "De PvdA vraagt al de gehele raadsperiode aandacht voor het probleem in Gieten, maar Combinatie Gemeentebelangen heeft ons niet eens benaderd om samen het amendement in te dienen. Schijnbaar vindt die fractie het belangrijker om zichzelf op de borst te kloppen."

'Geld komt er wel'

Volgens het CDA is Gemeentebelangen in het verleden ongevoelig geweest toen de partij samen met de PvdA eerder aandacht vroeg voor de problemen in Gieten. De plotselinge haast snapt de partij niet. "Is er geen vertrouwen in het onderzoek van de wethouder? Het geld staat buitengewoon veilig in de VAR (vrije algemene reserve red.). Waarom willen jullie nu ineens geld in een potje doen zonder dat er onderzoek is geweest", wierp CDA-fractievoorzitter Sonja Hilgenga richting Gemeentebelangen.

De partijen begrijpen daarnaast niet waarom er plotseling een amendement op tafel kwam om 500.000 euro te reserveren voor een MFA, terwijl wethouder Henk Heijerman nog niet zo lang geleden beloofde onderzoek te zullen doen naar de mogelijkheden voor huisvesting van de Gieter verenigingen. Een speciaal potje is volgens een krappe raadsmeerderheid niet nodig, want het benodigde geld komt er later wel.