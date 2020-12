V&D-pand in Assen verkocht: beneden winkels, boven appartementen

De vastgoedontwikkelaar kocht twee jaar geleden ook al het aangrenzende winkelcentrum 't Forum. Thijs van Bree van Vastgoed Groningen BV is blij met de nieuwe aankoop. "Dit is een prachtig mooie locatie, zo midden in Assen, aan het Koopmansplein. Dit is toch het hart van de stad, ook volgens de binnenstadsvisie", zegt Van Bree.

Twee hoge gevelwanden

Met de nieuwe aanwinst, kan er volgens Van Bree ook naadloos aangesloten worden op de herinrichtingsplannen voor 't Forum. "Met drie bouwlagen appartementen boven en winkels beneden, kiezen we bij het V&D-pand voor hetzelfde principe als bij het zuidelijke deel van 't Forum. Het sluit zo mooi op elkaar aan. Daardoor komen er rond het Koopmansplein twee mooie, hoge gevelwanden", vertelt Van Bree.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Op de begane grond van het vroegere V&D-pand in Assen komen winkels (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Hoeveel appartementen er in totaal op de plek van het vroegere winkelwarenhuis komen, kan Van Bree nog niet zeggen. "Concrete plannen voor de herontwikkeling zullen we pas medio volgend jaar klaar hebben", zegt hij.

8500 vierkante meter

Eigenaar van het V&D-gebouw was a.s.r. real estate. Met de teloorgang van het grootwinkelbedrijf in 2016, kwam er 8500 vierkante meter aan winkeloppervlakte leeg te staan. Er zaten tijdelijk bewoners in als antikraak, maar al langere tijd staat het pand leeg. A.s.r. had twee jaar geleden serieuze plannen de winkelruimte in het pand te herverkavelen, maar daar is weinig van terecht gekomen.

Volgens Van Bree is het niet de bedoeling de complete benedenverdieping met winkels in te vullen. "De hele ontwikkeling van dit project moet nog beginnen. We hebben het pand nog maar net op naam gekregen. Maar we moeten het parkeren voor de bewoners, die straks in de appartementen komen, ook oplossen. De kans is groot dat we een deel van de vroegere winkelruimte voor parkeerplaatsen nodig hebben, maar dat moeten we allemaal nog uitwerken."

'Mooie nieuwe binnenstad'

Volgens Van Bree kan het vastgoedbedrijf met zowel de herontwikkeling van het V&D-pand als van winkelcentrum 't Forum 'een mooie bijdrage leveren aan uitvoering van de binnenstadsvisie: "We gaan er iets moois van maken. Het wordt op deze manier een mooie, nieuwe binnenstad."

Thijs van Bree van Vastgoed Groningen BV voor 't Forum in Assen, wat ze al in 2018 aankochten (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: