Meer mensen met winterdip, coronavirus medeschuldig

Heb je de afgelopen tijd last van sombere gevoelens en vermoeidheid? Dan is de kans groot dat je worstelt met een winterdip. Dat is zeker niet uniek, want ruim een kwart van de Nederlanders heeft daar weleens last van.

Van de mensen die dit jaar met een winterdip kampen, wijt driekwart dat vooral aan de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van LocalFocus en Kieskompas onder zevenduizend mensen.

Iets meer Drentse 'winterdippers'

Om precies te zijn heeft 27 procent van de ondervraagde mensen dit jaar last van een winterdip (gehad), tegenover 24,7 procent vorig jaar. In acht van de twaalf provincies is het aantal mensen met een winterdip dan ook gestegen. Drenthe is één van die provincies. 22,8 procent van de Drenten geeft aan dit jaar last van sombere gevoelens en vermoeidheid te hebben. Dat is 1,1 procentpunt meer dan vorig jaar het geval was.

Uit het onderzoek blijkt vooral dat inwoners van Zeeland last hebben van een winterdip: 35,3 procent. Dat is geen uitzondering, want met 34,9 procent scoorde die provincie vorig jaar ook al hoog op de winterdipmeter. Ook in Noord-Brabant, Noord-Holland en Flevoland is deze groep groter dan gemiddeld. In Groningen heeft 'slechts' 19,6 procent van de respondenten last van een winterdip; 8,7 procentpunt minder dan in 2019.

Jong en oud

Vooral mensen tussen de 25 en 34 jaar hebben dit jaar last van een winterdip: bijna veertig procent. Een jaar geleden gold dat voor een krappe 32 procent. Onder 65-plussers is het aandeel 'winterdippers' weliswaar klein, maar groeiende.