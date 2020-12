50 jaar water zuiveren: schoon water blijft een uitdaging

"Hier in Drenthe had je de aardappelmeelfabrieken en die loosden hun afvalwater rechtstreeks op de beken en kanalen. Er onstonden allerlei gistingen en bacteriën en dat gaf niet alleen een enorme stank; het was ook heel slecht voor de gezondheid. Vijftig jaar geleden kwam er een wet die het lozen van afwalwater op het oppervlaktewater verbood en de waterschappen verplichtte de rioolwaterzuivering op zich te nemen", zegt Erik Lievers, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Vechtstromen.

Medicijnresten blijft probleem

Inmiddels is het Drentse water heel schoon. "Maar medicijnresten in het water vormen nog steeds een grote uitdaging. Er zijn wel 1.600 verschillende stoffen in medicijnen en je moet heel goed nadenken welke je eruit wilt halen en welke niet. De techniek die we aan het ontwikkelen zijn om die resten eruit te halen is duur. We zijn ook in gesprek met apothekers om te zorgen dat er zo weinig mogelijk medicijnen door het toilet worden gespoeld", aldus Lievers.

Er komen ook steeds nieuwe stoffen bij. Zo is het bijvoorbeeld afwachten wat het effect op het water zal zijn van het coronavaccin.

Lievers wil liever niet spreken van afvalwater. "Het is steeds meer een grondstof. Van het slib maken we biogas waarmee we elektriciteit op kunnen wekken voor zo'n duizend huishoudens." De installatie in Emmen is volgens Lievers het pareltje van het waterschap, want naast het produceren van groen gas en water zuiveren staat ook de Puurwaterfabriek op het terrein, waar ultraschoon water wordt gemaakt voor de NAM.

Senior procesoperator Jos Berens is in de tien jaar dat hij bij de waterzuivering in Emmen werkt heel wat rare dingen tegen gekomen die uit het water zijn gehaald. "Het meest gekke dat ik ben tegen gekomen is een rattenslang. Mijn collega en ik schrokken ons een hoedje." Regelmatig bellen mensen die hun kunstgebit zijn verloren met de vraag of deze misschien in de roosters is gevonden.

Berens moet regelmatig 's nachts zijn bed uit omdat de installatie is vastgelopen. "Resten van vochtige doekjes, tampons en maandverband klonteren samen en daardoor loopt de boel vast. Dus ik roep mensen dan ook op om dit niet in het water te gooien. Want van dat afval hebben we het meeste last."

Voortdurend aanpassen

Het waterschap moet steeds blijven anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. "Er zijn steeds meer mensen die zelf een zuivering bouwen en ook bedrijven die hun eigen waterzuivering hebben. Daarnaast zie je dat regenwater steeds vaker wordt afgekoppeld en niet meer in het riool terecht komt. Het is spannend voor ons welke kant het op gaat", besluit Lievers.