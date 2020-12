Borger-Odoorn enige Drentse gemeente met daling WW-uitkeringen

276.000 mensen in ons land maakten in november gebruik van een WW-uitkering. Dat is een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 228.000 mensen een uitkering kregen uitgekeerd in dezelfde maand.

Die ontwikkeling is een duidelijk gevolg van het coronavirus, want sinds maart van dit jaar steeg het aantal mensen zonder werk. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen, want in november daalde de werkloosheid ten opzichte van oktober.

Sinds deze zomer laat het aantal mensen dat een WW-uitkering krijgt, een voorzichtig dalende lijn zien. Dat is te verklaren doordat mensen weer een nieuwe baan hebben gevonden en de WW-regeling daardoor hebben stopgezet of omdat mensen in de bijstand zijn gegaan.

Geen grote verschillen in Drenthe

In onze provincie zijn de verschillen met november 2019 niet groot. In Noordenveld, Tynaarlo, Assen en Aa en Hunze steeg het aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd amper of helemaal niet. In Midden-Drenthe, Westerveld, Meppel, De Wolden, Coevorden, Hoogeveen was er een uitkeringsgroei zichtbaar variërend tussen tien en twintig procent.

De hoogste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Drenthe was in de gemeente Emmen met 20,2 procent. Borger-Odoorn kende als enige Drentse gemeente een daling in vergelijking met november 2019: -5,4 procent.

Laatstgenoemde is daarmee één van de vijftien gemeenten in ons land dat in een jaar tijd een daling kende van het aantal WW-uitkeringen.

