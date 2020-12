Assen pakt jeugdoverlast aan, maar is het genoeg?

Jeugdoverlast is ook in de herfst aanwezig in Assen (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

De gemeente Assen lijkt er de afgelopen maanden niet echt in geslaagd de jeugdoverlast te verminderen. Weliswaar is het aantal meldingen van jongerenoverlast gedaald, maar vergeleken met alle andere Nederlandse gemeenten doet de Drentse provinciehoofdstad het nog steeds niet goed.

In de maanden september, oktober en november daalde het aantal meldingen met 94 ten opzichte van de zomermaanden. Dat blijkt uit de laatste overlastcijfers van de politie. Het lijkt de goede kant op te gaan, maar daar is slechts in mindere mate sprake van. Ook in de voorgaande acht jaar daalden de meldingen in de herfst. Niets bijzonders dus.

Opnieuw in top tien

Assen vindt zichzelf opnieuw terug bij de bovenste tien gemeenten waar per duizend inwoners de meeste overlast van jeugd gemeld werd. Er kwamen bij de politie afgelopen herfst 278 meldingen van jeugdoverlast binnen: bijna het dubbelde van een gemiddelde herfst. Die 278 meldingen komen neer op zo'n vier meldingen berekend over duizend inwoners. In slechts acht Nederlandse gemeenten kwam dat aantal boven de vier uit. Alleen in de gemeenten Appingedam, Bloemendaal, Heemskerk, Schiermonnikoog, Hattem en Smallingerland was relatief meer jeugdoverlast dan in Assen.

Afgelopen zomer liep de jeugdoverlast in Assen de spuitgaten uit. Vooral in de wijk Kloosterveen trokken bewoners, de scholen en de voetbalclub aan de bel. Ieder weekend was het raak en werd er wel iets vernield op een schoolterrein of het sportpark. Jongeren lieten afval slingeren en gedroegen zich soms op een vervelende manier wanneer iemand hen aansprak op hun gedrag. Ook op andere plekken in de stad, zoals op Landgoed Valkenstijn en bij de Baggelhuizerplas, vlogen spullen in brand of werden 's ochtends zelfs bomen kapot aangetroffen. Ook moest de burgemeester ingrijpen rondom de Nazomerkermis nadat jeugd zich vervelend of zelfs dreigend gedroeg.

'Vernielingen niet gestopt'

Die vernielzucht lijkt cijfermatig wat te zijn afgenomen, maar nog steeds is het niet rustig in Assen. Deze maand werd er nog een 45-kilometerauto door een groep van vijftien jongeren omver geduwd, vloog er een mobiel toilet in brand en werd een bankje in de vorm van het TT Circuit vernield. In november brak er brand uit in een bedrijfsbus in de parkeergarage van de Kloosterveste nadat er met vuurwerk was gegooid.

Voorzitter Paul Herwig van de Stichting Landgoed Valkenstijn laat weten dat de overlast sinds de zomer gewoon door is gegaan op het landgoed in Assen-Oost. De gemeente heeft wel maatregelen getroffen om de overlast daar aan te pakken. Er hangen camera's, politie en boa's nemen het landgoed vaker mee in hun ronde en er wordt nog gesproken over een toegangsverbod na zonsondergang. "We worden serieus genomen door de gemeente en ze proberen de boel hier echt aan te pakken. Daar zijn we blij mee", zegt Herwig.

De maatregelen hebben alleen nog niet zoveel effect gehad volgens de stichtingsvoorzitter. "Er is laatst nog een prullenbak opgeblazen, er is een brugleuning vernield en er wordt vuurwerk afgestoken bij de dierenweide. In hoeverre die maatregelen van de gemeente helpen weet is niet." In de zomer deed de stichting aangifte van de vernielingen, maar heeft niets gehoord over een mogelijke aanhouding.

'Probleem is verplaatst'

Directeur Henriëtte Bakker van Kindcentrum Kloosterveen geeft aan dat de gemeente inderdaad meer doet om de overlast tegen te gaan. De overlast rondom haar school is flink minder geworden sinds de zomer. "We merken dat de politie en de wijkcoördinator erg hun best doen om de overlast te beperken. Ze doen wat mogelijk is en dat vind ik een enorm positieve ontwikkeling", zegt Bakker. Op een ingegooid raampje na is er sinds de zomer nog maar weinig vernield rondom de school. Desondanks denkt Bakker dat de jeugdoverlast in Assen nog steeds gaande is.

Bakker: "De kinderopvang in de Kloosterveste heeft een aantal weken geleden erg veel last gehad van de brand in de parkeergarage daar en bij Kindcentrum De Meander in Pittelo zijn een tijdje terug ook allemaal ramen ingegooid. Ik denk dat het probleem niet weg is, maar zich vooral heeft verplaatst." Als het aan de schooldirecteur ligt, komt er een integrale aanpak om de overlast in Assen de kop in te drukken. "We moeten met elkaar kijken hoe we ervoor zorgen dat jongeren niet in de verleiding komen om dit soort dingen te gaan doen", zegt de schooldirecteur.

Visvereniging opgelucht

Waar het goed gaat is bij de Noord Nederlandse Vliegvis Vereniging bij de Baggelhuizerplas. In de verenigingsschuur werden afgelopen zomer vernielingen gepleegd, waarschijnlijk door hangjongeren, maar sindsdien is de overlast verdwenen. "Sinds we een interview hebben gegeven bij RTV Drenthe is er geen vandalisme meer gepleegd bij ons. Het is nu natuurlijk ook wel wat koud om 's avonds buiten bij het water te gaan zitten", zegt Johan Huitema van de NNVV.

Er is nooit iemand aangehouden voor de vernielingen in de zomer, tot teleurstelling van Huitema. "We hebben alles gelukkig kunnen repareren, maar dat heeft ons wel geld gekost. Op de camerabeelden die wij aan de politie gaven was helaas niet te zien dat er iets gesloopt werd", zegt Huitema. Hij merkt weinig van andere overlast bij de Baggelhuizerplas. "Onze vijver ligt apart van de grote plas. Daar zien we niet zoveel van."

Politieke verontwaardiging

Meerdere politieke partijen in Assen hebben de afgelopen maanden hun zorgen geuit over de vele jeugdoverlast. D66, PLOP, CDA en de Lijst Deen stelden vragen over de overlast en het vandalisme in de gemeente. Telkens volgen dezelfde antwoorden van het college. Verveling en een hogere meldingsbereidheid door coronavirus worden vaak als schuldigen aangewezen. Daarnaast zegt de gemeente samen te werken met jongerenwerkers en de politie om de overlast te verminderen.

In de laatste reactie op vragen van het CDA zegt het college dat er 'diverse instappen in woningen' zijn geweest in aanloop naar de jaarwisseling. "Tegelijkertijd vinden er gesprekken plaats met ouders en verzorgers vanuit een zorgkader", schrijft het college. Inmiddels heeft het CDA alweer nieuwe vragen gesteld aan het college, na het incident met de 45-kilometerauto. De Christendemocraten vinden dat het tijd wordt voor een hardere lijn en willen weten wat het college concreet gaat doen om verdere incidenten te voorkomen. Op vragen van de Lijst Deen antwoorde het college eerder een lik op stuk-beleid pas als laatste mogelijkheid te zien.

