Verdubbeling Boermarkeweg in Emmen van de baan

De grote aanpak van de Boermarkeweg in Emmen is door de gemeente in de ijskast gezet. Het plan was om de hele straat te verdubbelen, maar de gemeente heeft op dit moment niet de financiële middelen om deze verkeersader aan te pakken.

De weg geldt als een van de drukste verkeersaders in Emmen. Dit heeft te maken met de onderwijsinstellingen aan deze weg in combinatie met het ziekenhuis en openbaar vervoer. De maximale capaciteit van de Boermarkeweg is op dit moment bereikt. "De huidige situatie is nog acceptabel, maar de hoeveelheid verkeer kan niet verder uitbreiden", zegt wethouder René van der Weide.

Kleinere oplossingen

De verdubbeling van de straat zou tussen de 15 en 20 miljoen euro gaan kosten. Dit valt niet op te hoesten voor de gemeente, dus is er gekeken naar kleinere oplossingen om de doorstroom iets meer op gang te helpen. Zo krijgt de kruising Boermarkeweg met de Van Schaikweg twee extra afslagen om rechtsaf te slaan zonder verkeerslichten.

Aan de Boermarkeweg gaat de afslag naar en van de Angelsloërdijk eruit. Dit zal alleen nog een oversteekplaats voor fietsers worden. Om de parkeerplaats van het voormalige zwembad Aquarena te bereiken, komt er een extra afrit in Angelslo. Dit wordt gerealiseerd naast de oude locatie van garage Hoge.

Niet afgeschoten

Het plan van de gemeente om de hele straat dubbelbaans te maken, is niet compleet afgeschoten. "Als de weg na deze maatregelen weer tegen zijn maximale capaciteit aanloopt, kan het later nog weer bekeken worden. Voor nu is dat alleen toekomstmuziek", aldus Van der Weide.

Deze kleinere aanpassingen kosten in totaal 1 miljoen euro in plaats van de 15 tot 20 miljoen euro voor het grotere plan. De planning is dat het in 2022 klaar kan zijn.