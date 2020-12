Shell neemt wind- en zonnepark Pottendijk Nieuw-Weerdinge over

Dat maakt de gemeente Emmen bekend in een brief aan de gemeenteraad. De realisatie van Energiepark Pottendijk ging niet zonder slag of stoot. In 2018 bleek dat er geen transportcapaciteit op het net beschikbaar voor de opgewekte stroom.

Nieuwe offerte

Energiepark Pottendijk spande daarop een kort geding aan. Het park wilde een aansluiting zonder transportbeperkingen voor de opgewekte energie, maar Enexis hield voet bij stuk dat er geen capaciteit was voor de opgewekte stroom. De rechtbank verplichtte Enexis om het wind- en zonnepark aan te sluiten op het net. Enexis ging in hoger beroep en werd in het gelijk gesteld.

De afgelopen maanden is Energiepark Pottendijk samen met de provincie Drenthe en gemeente Emmen op zoek gegaan naar een oplossing. Enexis heeft een nieuwe offerte opgesteld aan Pottendijk, die is geaccepteerd. Tot het moment dat het regionale netwerk van Enexis en Tennet is uitgebouwd en versterkt, kan Energiepark Pottendijk ongeveer de helft van het opgewekte vermogen transporteren. Daarna kan Energiepark Pottendijk het volledige opgewekte vermogen aanbieden.

Veertien windmolens

De oorspronkelijke afspraak is dat Energiepark Pottendijk twintig procent van het zonneakker (van 35 hectare) beschikbaar stelt 'voor participatie van de samenleving'. Gezien de complicaties in het traject, is er gekozen voor een financiële regeling, zo schrijft de gemeente. De gemeente heeft met Pottendijk afgesproken dat de gemeente een compensatie van 950.000 euro ontvangt, voor het gebied. Spelregels en voorwaarden voor besteding van dit geld worden later bepaald.

Omdat de tijd dringt, met betrekking tot de subsidies van het Rijk die komen te vervallen als het park niet voor 1 januari 2023 gerealiseerd, wordt er afgeweken van een afspraak. Het zonnepark mocht pas gebouwd worden, als er zeven windmolens staan. Vanwege de deadlines met betrekking tot de subsidie, hebben de gemeente en Energiepark Pottendijk afgesproken dat de bouw van het zonne- en windpark tegelijk mag starten. Voorwaarde is wel dat alle veertien windmolens gebouwd moeten worden, anders moet het zonnepark weggehaald worden.

Omwonenden en het gebiedsplatform zijn ook geïnformeerd over de overname. Shell en Jeroen Deddens gaan binnenkort met hen in gesprek over onder meer compensatie, het uitvoeren van een geluidsonderzoek en het nemen van maatregelen tijdens de bouw.