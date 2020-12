Zo komt de nieuwe sporthal in Emmer-Compascuum eruit te zien

De gemeente Emmen trekt bijna zes miljoen euro uit voor dit project, 600.000 euro meer dan is begroot. Dit komt mede doordat bouwen in de loop der jaren duurder is geworden, maar vooral omdat de gemeente bewust kiest voor kwaliteit en duurzaamheid boven de prijs.

De woningen tegen de sporthal vanaf het Hoofdkanaal gezien (Rechten: Jansman Bouw)

"Deze locatie is voor de nieuwbouw van een sporthal vrij uniek", zegt wethouder René van der Weide. "Normaal komt een nieuwe sporthal aan de rand van een dorp of woonwijk. Deze komt midden in het centrum en daarom is het ook belangrijk dat er iets komt dat het gezicht van het centrum mooier maakt."

Winkels geen verplichting

In het ontwerp is er een mogelijkheid om op de onderste etage aan het Hoofdkanaal winkels te creëren. "Er mogen winkels in, maar dat is geen verplichting. Enkel woningen is ook voldoende", aldus Van der Weide.

Door de nieuwbouw van deze sporthal zal de oude sporthal tegen de vlakte gaan. Daarnaast wordt de sloopkogel ook in gymzaal De Runde gezet. "Door de sloop van die twee gebouwen heeft de gemeente daar minder kosten van. Dat geld kan weer worden besteed aan de nieuwbouw van deze hal", legt de wethouder uit.