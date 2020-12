Mbo-studenten gezocht voor hulp in stembureau: 'Een mooie kans voor hen'

Tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in maart zijn vanwege het coronavirus meer mensen in de stembureaus nodig dan normaal. Daarom komt de MBO Raad met het plan om duizenden mbo'ers te laten bijspringen. Drentse onderwijsorganisaties in het mbo staan daar positief tegenover. "Hier zijn we erg blij mee."

Vanwege het coronavirus gaat een deel van de stembureaus twee dagen extra open, om te zorgen voor een betere spreiding. Daarnaast is de verwachting dat veel senioren die normaal gesproken de stembureaus bemannen, dit keer thuis blijven. Extra hulp komt dus als geroepen.

Tellen en beveiligen

"Als studenten worden benaderd om mee te doen, dan pikken wij daarop in", zegt woordvoerder Bert Broekhoven van het Drenthe College. "We zijn altijd druk rond verkiezingstijd. Dan zetten we verschillende initiatieven op, om studenten aan te sporen te stemmen en de democratie onder de aandacht te brengen."

Volgens de MBO Raad kunnen de studenten straks helpen bij het tellen en controleren van de stemmen. Daarnaast kunnen ze aan de slag gaan als gastheer, gastvrouw of beveiliger bij de stemlocaties. Ook is er hulp nodig bij het opbouwen van de stembureaus.

Onduidelijkheid

Toch is er voor Broekhoven ook nog enige onduidelijkheid. "Er is nog niet veel concreet. Daarnaast krijgen alle leerlingen tot 18 januari online onderwijs. Studenten komen daarom niet op locatie, en dat maakt het moeilijk om te schakelen op de actualiteit. Maar de houding van het Drenthe College is dat we hier medewerking aan willen verlenen."

Volgens hem kunnen talloze studenten van het Drenthe College meehelpen op het stembureau. "Dat kan vanuit het vak burgerschap dat gegeven wordt. Daar komt het onderwerp democratie onder de aandacht te staan." Toch weet Broekhoven niet hoe de richtlijnen precies worden. "We weten niet hoe oud studenten moeten zijn om mee te mogen helpen, en wat zij mogen doen met of zonder begeleiding."

Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of leerlingen die geschoold worden als beveiliger, dat werk straks ook echt mogen doen bij een stembureau. "Maar onze basishouding als Drenthe College is dat we dit allemaal voor elkaar willen boksen."

Nieuwe kansen

Ook het Alfa College staat positief tegenover de plannen van de MBO Raad. "Dit nieuws biedt weer nieuwe mogelijkheden voor mbo'ers, zegt woordvoerder Joyce Dekker. Volgens haar worden bij het Alfa College meerdere opleidingen aangeboden die in aanmerking komen voor de plannen. "Dat gaat van de administratie, tot facilitaire zaken en beveiliging."

Toch is ook bij haar het een en ander nog niet concreet. "Het bericht kwam vanochtend in de media, dus we weten nog niet welke studenten precies gezocht worden, en hoeveel er straks moeten gaan helpen. Maar mbo-studenten werken graag in de praktijk, dus het is voor hen een mooie ervaring om aan mee te kunnen doen."

Want juist de huidige coronatijd is lastig voor de studenten. "Het mbo beweegt mee met wat er in het bedrijfsleven gebeurt. En als bepaalde branches dicht moeten, heeft dat ook gevolgen voor de student." Daarom is Dekker blij met het plan van de MBO Raad. "Dat biedt weer nieuwe kansen."

