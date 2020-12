Vier jaar cel en tbs voor aanslag met vuurwerk in Hoogeveen

Een 33-jarige man moet vier jaar de cel in voor poging tot moord op een jong gezin in Hoogeveen en het bedreigen van een man uit Steenwijk. Daarnaast heeft de rechtbank in Assen hem veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had vijf jaar en tbs geëist.

Op 15 januari dit jaar ging 's middags de bel bij een gezin aan de Lomanlaan in Hoogeveen. Vlak voor de moeder de voordeur van het appartement kon opendoen, ontplofte er een stuk zwaar vuurwerk dat vastzat aan een jerrycan die voor de deur stond. Er brak brand uit.

De vrouw kon met haar man en acht maanden oude baby alleen nog naar het balkon vluchten. Met hulp van de brandweer en omstanders werden ze in veiligheid gebracht. Ook buren moesten hun appartementen tijdelijk verlaten vanwege de brand. De schade aan het pand bedroeg volgens woningcorporatie Domesta 40.000 tot 50.000 euro.

Trekker overgehaald

Aan de hand van camerabeelden uit de buurt kon de 33-jarige man uit Assen worden opgespoord. Hij werd een paar dagen later aangehouden, nadat hij op 18 januari een kennis in Steenwijk met een vuurwapen had bedreigd. Hij richtte op het tuinpad het wapen op het slachtoffer en haalde de trekker over. "Je hebt geluk dat hij blokkeert, vriend", zei hij erbij.

De aanleiding was onenigheid over een bericht dat de Assenaar die avond op Facebook had gezet. Hij moet de Steenwijker 850 euro schadevergoeding betalen, vindt de rechtbank. De man heeft psychische klachten aan de bedreiging overgehouden.

Verkeerde adres

De Assenaar heeft onder meer een psychotische stoornis. Hij vertelde twee weken geleden dat hij in muziek op de radio de opdracht had gehoord om de explosie met vuurwerk te veroorzaken in Hoogeveen. Zijn doelwit was een man die volgens hem een jaar eerder zijn auto in brand had gestoken. Hij wilde die man met het vuurwerk laten schrikken.

Hij wist dat zijn doelwit aan de Lomanlaan woonde, maar pleegde de aanslag bij de verkeerde. Het gezin dat uiteindelijk slachtoffer werd, had wel dezelfde achternaam als de man met wie de Assenaar ruzie had.

'Planmatig te werk'

De rechtbank vindt poging tot moord bewezen. De man is planmatig te werk gegaan. Hij had vuurwerk, een jerrycan en tape meegenomen in de auto naar Hoogeveen. Toen hij dacht dat zijn doelwit niet thuis was, reed hij naar Meppel en vulde hij daar de jerrycan met benzine. Daarna reed hij terug naar Hoogeveen om de aanslag te plegen.

Behalve voor de slachtoffers ontstond er door de ontploffing ook een levensgevaarlijke situatie voor hun buren, stelt de rechtbank. Ook daarvoor is de man veroordeeld. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard vanwege de psychose waar hij in zat. Voor de bedreiging vindt de rechtbank hem volledig ontoerekeningsvatbaar. Volgens de psychiater en de psycholoog die hem hebben onderzocht was de man toen nog verder heen.

De rechtbank legt hem tbs met dwangverpleging op, ook al adviseerden de deskundigen de lichtere variant, tbs met voorwaarden. Voor de veiligheid is een dwangbehandeling in een tbs-kliniek de enige optie. Dat komt ook omdat de man in het verleden soms zijn medicijnen en behandeling heeft geweigerd.

