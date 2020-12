Verrassende voedselbankmiljoenen: 'Ze staan niet op de bank'

Voedselbanken kregen niet eerder een subsidie van deze omvang, berichtte Trouw. De eerste 4 miljoen die dit voorjaar beschikbaar is gesteld, was bedoeld als noodsteun tijdens corona.

Voedselbanken verwachtten tekorten, terwijl de vraag naar voedselhulp tijdens de pandemie toenam. Ook zouden sommige locaties misschien moeten sluiten. Maar Voedselbanken Nederland, een vereniging van ruim 170 voedselbanken en wekelijks 100.000 klanten, bleek het uiteindelijk zonder rijkssubsidie te kunnen rooien.

Desondanks kwam er vorige maand opnieuw geld vrij. Geld waar de voedselbanken niet om gevraagd hadden. In een persbericht liet het kabinet weten circa 8 miljoen euro extra toe te zeggen. Dat bedrag komt de komende jaren beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds. Het komt bovenop de tot nu toe ongebruikte 4 miljoen. Het noodfonds is alleen bedoeld om zo nodig voedsel te kopen, niet om vaste lasten van te betalen.

Verrast

De hoge bedragen verrassen voorzitter Henk Brouwer van de voedselbank in Hoogeveen. Hij krijgt er in zijn omgeving veel vragen over en stuurde al een mail naar Voedselbanken Nederland om meer uitleg te krijgen. "De regering heeft dit geld beschikbaar gesteld en blijkbaar hebben we het niet nodig gehad. Natuurlijk ben ik hartstikke blij dat we onze broek zelf kunnen ophouden, want de betrokkenheid bij de mensen is groot. Maar deze subsidie kan ook negatief worden geïnterpreteerd", zegt Brouwer. "Ik krijg er vragen over van mijn vrijwilligers."

Vangnet

Volgens Pien de Ruig, communicatiebestuurslid van Voedselbanken Nederland, moet het geld van de overheid nadrukkelijk worden gezien als vangnet. "Het is een beetje een stom woord, maar zo is het nu eenmaal. Als wij volgend jaar enorm hard groeien door de gevolgen van de coronacrisis, kunnen wij naar de overheid stappen en een beroep doen op dat vangnet. Het is een heel fijne gedachte dat het vangnet er is."

Het is dus niet dat we maar wat kunnen doen. Dat zou ook heel onzorgvuldig zijn" Pien de Ruig, communicatiebestuurslid van Voedselbanken Nederland

Het eerste bedrag dat het kabinet heeft uitgetrokken wordt pas gebruikt als voedselbanken echt het hoofd niet boven water kunnen houden. En pas als het fonds is uitgeput, mogen voedselbanken bij de 4 miljoen van het kabinet. "Het is dus niet dat we geld op de bank hebben en maar wat kunnen doen", benadrukt De Ruig. "Dat zou ook heel onzorgvuldig zijn."

Lege schappen

Hoewel de schappen bij verschillende voedselbanken de afgelopen tijd leeg raakten, werden de problemen telkens opgelost zonder subsidiegelden. Verschillende inzamelingsacties leverden voldoende geld en producten op. "Iedereen is heel erg barmhartig richting de Voedselbank", weet De Ruig. "Als er lege schappen zijn, is het mogelijk om in gesprek te gaan met de overheid. Maar dan zijn er nog wel wat stappen te nemen voordat het geld er is."

Donaties nodig

Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland, vindt het goed het geld als reserve te hebben met het oog op komend jaar. "Misschien leidt corona wel tot een economische crisis en worden veel meer mensen afhankelijk van ons." Toch blijven donaties volgens hem van levensbelang. "Wij hebben elk jaar wel 10 miljoen euro nodig om zaken als vrachtwagens, huur en elektriciteit van te betalen. Het geld is nodig. Niet voor onze vrijwilligers, maar hulp aan de meest kwetsbaren in onze samenleving."