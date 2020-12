Nieuw hunebed steeds waarschijnlijker, gemeente gaat nieuw onderzoek doen

De gemeente Aa en Hunze gaat meer onderzoek doen naar een nieuw hunebed dat mogelijk onder een heuvel in Gasselte ligt. In januari wil Aa en Hune met een specialist uitzoeken wat voor onderzoek er plaats gaat vinden op en onder de heuvel.

Begin december hebben onderzoekers van Alsema uit Zuidlaren al tests uitgevoerd in Gasselte met een grondradar. Op de radar was een duidelijke verstoring van de grond onder de heuvel te zien. Volgens de onderzoekers een aanwijzing dat er iets onder de heuvel ligt. Voor een definitieve conclusie is archeologisch onderzoek nodig en dat gaat er komend jaar dus komen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zal er in januari nog geen schop in de grond gaan. "We hebben de hulp van een specialistisch bureau nodig voordat er onderzoek plaats kan vinden. Daarover kunnen we volgend jaar pas iets zeggen", vertelt de woordvoerder. Wel bevestigt hij dat er iets in de grond zit en dat het daarom de moeite waard is om meer onderzoek te doen.

Eerste in een eeuw

Amateurarcheoloog en vinder Lammert Hingstman uit Bronneger vindt het geweldig dat de gemeente onderzoek gaat doen achter dorpshuis De Trefkoel. Hij zag tijdens een ritje op zijn mountainbike grote keien uit de heuvel steken en deed ter plekke onderzoek. Hingstman: "Er ligt er echt één, ik weet het zeker. Er ligt trouwens als je het aan mij vraagt nog meer in de buurt, maar eerst deze eens opgraven."

Als er echt een hunebed onder de grond vandaan komt, dan is het voor het eerst in meer dan een eeuw dat er eentje wordt ontdekt in Drenthe. De laatste keer dat er in Nederland een hunebed werd gevonden, was in de jaren '80 van de vorige eeuw. Toen werd er eentje uit een metersdiepe laag klei bij Delfzijl getrokken.

Directeur Harrie Wolters van het Hunebedcentrum in Borger zei eerder tegen deze omroep dat er ongetwijfeld nog meer hunebedden onder de grond liggen. "Het zou mooi zijn als ik nog eens mee mocht maken dat er een verborgen hunebed ontdekt wordt", aldus Wolters.

