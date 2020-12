Coronabesmettingen onder gedetineerden in gevangenis Veenhuizen

In de gevangenis in Veenhuizen, op locatie Norgerhaven, zijn vier gedetineerden positief getest op het coronavirus. "De afgelopen tijd bleven de besmettingen tot enkele collega's beperkt, maar nu zijn er ook vier gedetineerden van dezelfde afdeling positief getest", vertelt woordvoerder René Hut.

Wat dat voor de gevangenis betekent? "Omdat de besmette gedetineerden in contact zijn gekomen met medegedetineerden van andere afdelingen, bleven alle 240 gedetineerden op de locatie uit voorzorg in quarantaine in hun eigen cel", vertelt Hut. Dat gebeurde gisteren en vandaag. "De gedetineerden blijven in hun eigen cel, maar er kan wel gelucht worden. Dat gebeurt dan in kleine groepjes op voldoende afstand."

Een aantal personeelsleden en gedetineerden is door de GGD getest op het coronavirus. Hieruit zijn geen nieuwe besmettingen naar voren gekomen. Tot nu toe lag het dagprogramma ook stil, "maar dat wordt als alles goed gaat vanaf morgen voor bijna iedereen weer opgestart", aldus Hut.

'Geen paniek'

Volgens vestigingsdirecteur Marie-Anne de Groot hebben de eerste coronabesmettingen onder gedetineerden in Norgerhaven niet geleid tot paniek. "Natuurlijk is het voor iedereen even schrikken, maar van onrust is gelukkig geen sprake. We informeren ons personeel en gedetineerden heel goed over de ontwikkelingen en er is begrip voor de genomen maatregelen."