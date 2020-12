Locatie Dingspilhuus in Diever wordt ‘t Olde Schoelplein

Sinds de sloop van het Dingspilhuus en de sportzaal wordt het grote braakliggende stuk middenin het dorp niet gebruikt. Onder de naam ''t Olde Schoelplein' komen er nu zes sociale huurwoningen, een ruime parkeerplaats én een amfitheater met een soort catwalk in het dorp. Alles met ruimte voor "ontspanning, recreatie en loskomen van de dagelijkse sleur", schrijft het voorstel van de gemeente Westerveld.

Gevoelig onderwerp

Edwin Slager streed jarenlang voor het behoud van dorpshuis het Dingspilhuus. Het dorpshuis stond tegenover de Coop, de supermarkt waar hij eigenaar van was. Toen er eenmaal besloten was dat het dorpshuis gesloopt zou worden en intrek zou nemen bij de school Stad en Esch, sloot Slager zich aan bij de werkgroep die nadacht over de toekomst.

"Voor mij is het allemaal verleden tijd", vertelt hij. "De Duitsers zeggen: Es war einmal. We willen vooruitkijken en hier iets neerzetten. Natuurlijk is het historie en ligt het misschien nog een beetje gevoelig, maar met wat we nu gaan doen denk ik dat het helemaal goedkomt."

Belangrijke eisen voor het plan waren onder andere de aanwezigheid van een ontmoetingsplek, de komst van minimaal zes sociale huurwoningen en voldoende parkeerruimte voor de supermarkt en de woensdagmarkt.

Shakespeare

Ook Shakespeare krijgt een rol in het geheel. "Want zegt men Diever, dan zegt men Shakespeare", grapt Slager. "Toch is dat in het dorp niet altijd terug te zien. Op meerdere punten in het dorp willen we dat terugbrengen, waaronder bij dit nieuwe plan."

Zoals de bekende schrijver ooit stelde: "All the world's a stage, and all the men and women merely players", zo zijn architect en kunstenaar losgegaan met het plan.

"De paden zijn catwalks, zitgelegenheden tribunes, het hoofdpodium toont passanten, soms marktkramen en winkelend publiek in de hoofdrol. Er zijn ook een aantal niet-menselijke spelers zoals een centrale boom, een bushokje, een klimroos op de gevel. En decorstukken als lange hagen als coulissen en Shakespeare bloemperken", schrijft het voorstel.

Slager ziet zichzelf er al zitten, op de 'tribune' van Diever. "Het is wel een plek waar bedrijvigheid zal zijn, waar mensen langslopen. Wat is in de zomer nou mooier? Je kunt op het terras zitten mensenkijken, maar dat kan je dan ook hier doen."

In onderstaande video laat Edwin Slager zien wat de nieuwe plannen voor de locatie zijn: