Drentse verzorgingshuizen in spagaat: gezelligheid of gezondheid

"Mensen hebben behoefte aan elkaars nabijheid en gezelschap, zeker tijdens de feestdagen", zegt Mariska Roeters, van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe. "Onze zorg is dat er teveel bezoek komt of dat familie onze bewoners ophalen voor een gezellig diner thuis."

In een spagaat

Ze zitten in een spagaat. Want aan de ene kant gunt iedereen de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen een kerst met bezoek en gezelligheid. Maar daarin schuilt tegelijkertijd ook een gevaar.

Dit is een dilemma voor elke bestuurder" Mariska Roeters

"Dit is een dilemma voor elke bestuurder", zegt Roeters. De bestuurders zijn bang dat het bezoek zorgt voor meer besmettingen met het coronavirus. "Want elke extra bezoeker is een extra risico dat 'het beest' in je huis komt."

Geen kerstfeest

Voor de bewoners van woonservicecentrum van De Weyert in Dwingeloo is het een hard gelag. Tijdens deze lockdown krijgen ze minder bezoek. Het grote kerstfeest dat ze daar normaal vieren gaat niet door.

"Het is geen ideale situatie", zegt bewoner Jan Boot, zichtbaar geëmotioneerd. "Het is niet leuk." Hij gaat kerst vieren met zijn vrouw. "Dan nemen we een kop koffie met wat erbij."

Bewoner Maria Kouwenhoven heeft nog geen plannen voor kerst: "Helemaal niets, want ik blijf gewoon hier. Maar ik zal wel zien wat hier te doen is." Het personeel bereidt wel een speciaal kerstdiner voor.

Rooster is gatenkaas

Maar minder bezoek betekent minder risico. En voor de zorgmedewerkers wordt het steeds zwaarder. Ze lopen in het ziekenhuis, maar ook in organisaties als De Weyert, onderhand op hun tandvlees.

"Het is zwaarder dan de eerste lockdown", zegt Roeters. "Collega's worden ziek of moeten in quarantaine. Roosters zien eruit als een gatenkaas." Ze benadrukt dat het personeel erg hun best doen om de kwaliteit van de zorg goed te houden. "Iedereen doet het met goede wil, maar mensen moeten dit ook vol kunnen blijven houden. Daar maken we ons wel zorgen over."