Kledingwinkels verkopen op creatieve manier hun kerstvoorraad

Bij De Jongens in Hoogeveen bewaakt hond Rex de ingang. De deur zit op slot en klanten komen er niet in. De medewerkers hebben hun socialmediakanalen ingezet om met de klanten in contact te komen. Ze plaatsen foto's online om de collectie te showen en mensen kunnen bellen en hun bestelling doorgeven. Ook kunnen ze zich laten verrassen. "Wij stoppen dan van alles in een doos en komen het brengen en dan kun je zelf kijken wat je leuk vindt", legt Gido van Velzen uit.

Videobellend de winkel door

"Erg populair is het videobellen. Dan gaan we de winkel door met de telefoon en overleggen we met dat klant wat hij nodig heeft of leuk vindt. En soms trekken we het ook voor ze aan om te laten zien hoe iets staat." Omdat de meeste klanten in het systeem staan, kunnen de jongens zien wat er de vorige keer gekocht is en wat de maten zijn.

Zo vlak voor kerst zitten ze nog met een flinke voorraad. Op grote whiteboards wordt bijgehouden wie wat wil passen en wanneer. De jongens bezorgen zelf de pakketjes en wat de klanten niet willen, halen ze aan het eind van de dag weer op. "Ja dat is wel goed opletten om het coronaproof te houden", legt Gido uit. "We zetten het voor de deur neer en blijven op afstand. Afrekenen doen we via een Tikkie en soms hebben de mensen ook contant geld. Dat leggen ze dan neer en pakken wij weer op. En zo lukt het toch elke keer wel."

Vooral het videobellen is populair (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Bezorgen als kerstman

In Schoonebeek heeft Snijder Mode een kleine webshop bij de winkel en bellen klanten om wat uit te zoeken. Ook hier kunnen de mensen hun wensen doorgeven en gaan Jan of Tineke Snijder op zoek naar de kleren. "En toen dacht ik dat moeten we ook op een leuke manier bezorgen", vertelt Jan Snijder. "Ik heb daarom een kerstmanpak gekocht en bezorg op de fiets als kerstman de bestellingen. En als iets niet past dan haal ik het later gewoon weer op."

Zo'n kerstman op de fiets door het dorp valt wel op. Helemaal omdat hij een grote bel mee heeft die hij geregeld laat rinkelen. "De mensen reageren er echt heel erg leuk op. Automobilisten toeteren, mensen zeggen: 'Hey, kerstman!', ja echt heel leuk zo." Snijders Mode heeft net als De Jongens de winkel volhangen met een collectie voor de kerst. "Zo proberen we toch nog een beetje omzet te binnen te krijgen", aldus Jan snijder.

Kerstman Jan heeft de afgelopen dagen al meerdere rondjes door het dorp gefietst om kleding te bezorgen. "Ik ben het nog niet zat hoor, dus de mensen bellen maar."