Burgemeester Marco Out beëdigd voor tweede termijn in Assen

De beëdiging vanavond is een dag nadat zijn officiële herbenoeming is ingegaan. Out werd zes jaar geleden op 16 december beëdigd tot burgemeester van Assen. Daarvoor was hij sinds 2008 burgemeester van Borger-Odoorn.

Partijloos burgemeester

Toen Marco Out zes jaar geleden in Assen begon als burgemeester, was hij nog lid van de VVD. Maar tegenwoordig is hij al een paar jaar partijloos. Uit onvrede over de landelijke partijkoers zegde Out in 2018 z'n partijlidmaatschap op.

Op 7 mei werd Out al door de gemeenteraad voorgedragen voor een nieuwe periode van zes jaar. Bijna was de burgemeester ergens anders benoemd, vanwege een bestuurlijke omissie, zo zei vice-voorzitter Tjerk Medemblik vanavond in de raad. "Maar gelukkig is dat tijdig hersteld."

Grootste compliment

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma was blij dat de beëdiging van Out toch door kon gaan, ondanks de verscherpte cononamaatregelen. Dat de gemeenteraadsleden er niet allemaal persoonlijk bij konden zijn, betreurde ze.

Volgens Klijnsma kan de gemeenteraad zeer content zijn met de herbenoeming van Out als burgemeester. "En dat zeg ik als inwoner van deze stad. Assenaren zullen ook blij zijn met deze burgemeester. Een herbenoeming is niet zomaar iets. Jouw voorganger (burgemeester Sicko Heldoorn, red.) was het niet gegeven. Je moet er hard voor werken, je moet de nodige zelfreflectie hebben, lerend vermogen en een heel goed contact met de gemeenteraad. Dat we hier met z'n allen zitten is het grootste compliment dat je kunt krijgen", zei Klijnsma.

Turbulente tijd

Verder memoreerde Klijnsma dat er voor Out persoonlijk in de afgelopen periode veel is veranderd. "Weg bij de VVD, een andere partner; kortom turbulente tijden en toch zit je hier recht overeind."

Ook stipte ze het snelle praten van Out aan. "Een raadslid zei; Onze burgemeester kan snel praten, en nog sneller denken. Snel denken en schakelen is essentieel in deze functie. Jij bent iemand die het overzicht bewaart. En in deze crisistijd vragen we nogal wat van onze burgemeesters. Als voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe ga je voorop in het bestrijden van de crisis. Je gaat ze voor in de club om koers te houden en dat is geen gemakkelijke rol. Burgemeester ben je niet alleen in goede, maar ook in slechte tijden."

Ook schetste ze Out als iemand 'die graag de touwtjes in handen heeft'. "Maar je kunt ze ook loslaten, zoals vorig jaar om je droom te verwezenlijken, door zesduizend kilometer door Amerika te fietsen. Ik vond het bijzonder dat jouw raad je de ruimte gaf dat te doen."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Bij de beëdiging van burgemeester Marco Out was als gevolg van de coronamaatregelen maar weinig publiek (Rechten: Mirjam Pauwels)

Zichtbaar en betrokken

Voorzitter Bert Wienen (CU) van de vertrouwenscommissie noemde Out 'een zichtbare en betrokken burgemeester'. "Ga door met die betrokkenheid en zichtbaarheid, en blijf Assen op de kaart te zetten." De rol als burgervader, is eentje die uitstekend bij Out past, gaf Wienen aan. Maar hij voegde er graag een nieuwe rol aan toe. "Eentje als raadsvader. Er gewoon zijn voor de raad, een burgemeester die pal staat voor de raad, om optimaal het werk te kunnen doen en raadsleden ook optimaal te kunnen laten functioneren. Alleen dan blijven inwoners aan het stuur van hun stad en wordt het wezen van de democratie beschermd."

Geen feestelijk gevoel

Een herbenoeming van een burgemeester is normaal gesproken een feestelijk gebeuren. Maar Marco Out gaf direct aan zich vanavond toch echt niet zo feestelijk te voelen, als gevolg van de nieuwe lockdown in deze coronacrisis. "Het is een bizar jaar geweest, met veel minder ontmoetingen met onze inwoners. Ik heb het als een enorm gemis ervaren, om niet meer onder de mensen te zijn."

De afgelopen coronacrisis beleefde Out als een intensieve periode, vanwege zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe. Hij betreurde het dat veel zaken op de jaarkalender niet door konden gaan, zoals de 75-jarige viering van de Vrijheid. "Ik hoop echt dat er komend jaar als vanouds weer plek is om goede en mooie dingen te doen."

'Trots om Assenaar te zijn'

Hij gaf aan er trots op te zijn om Assenaar te zijn. "Ik woon en werk hier met veel plezier. Assen bevalt me uitstekend." Als burgemeester wil hij ook de komende periode Assenaren een podium geven, om er zo voor te zorgen dat goede ideeën verder komen. "Mijn deur staat altijd open, wou ik bijna zeggen, maar op dit moment is dat met corona natuurlijk niet zo."

Ook hoopt Out op voortzetting van de 'plezierige en constructieve samenwerking met de raad en met de wethouders'. "Ik hoop met u samen nog veel goede dingen voor de stad te doen. We hebben een heel betrokken stadsbestuur. We gaan het samen doen, dat is onze missie."

