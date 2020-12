De Wolden heeft eerste 'politieke drive-through'

De gemeenteraad van De Wolden stemde over de beëdiging van wethouder Egbert van Dijk. Dat gebeurt normaal gesproken in de raadszaal, maar daar wilden de raadsleden niet bijeenkomen. "We vonden dat we dan geen goede indruk zouden geven naar alle inwoners die wel afstand moeten houden", vertelt raadslid Pieter Groot.

Uniek

Vanuit de auto stemmen blijkt een erg goed alternatief. "We hebben een rondgang voor auto's bij het gemeentehuis", vervolgt Groot. "Die is natuurlijk voor trouwerijen, maar komt hiervoor ook goed van pas. Zo'n drive-through is uniek voor De Wolden, wellicht uniek voor heel Nederland."

Stemmen gebeurt strikt veilig en geheim, vertelt Groot. "Er staat iemand naast de stembus. Als je de drive-through in rijdt, moet je eerst je handen reinigen. Dan krijg je een gedesinfecteerde pen van de gemeente. Degene bij de stembus neemt de envelop aan en stopt die in het zicht van het raadslid in de stembus."

Breed gedragen

Groot verwacht dat de stemming positief is voor Van Dijk. "Als het goed is wordt Egbert aangenomen. Als de meerderheid tegen hem stemt wordt hij het niet, maar dat zou raar zijn. Egbert wordt in de coalitie breed gedragen."

Egbert van Dijk terug in de Drentse politiek. De voormalig wethouder van Meppel wordt donderdag geïnstalleerd in De Wolden, waar hij moet bezuinigen op het sociaal domein.

Terugkeer Van Dijk

De 50-jarige Van Dijk woont in Ruinen. Hij is geen onbekende in de Drentse politiek. In 2006 werd hij wethouder in Meppel namens Sterk Meppel. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 stopte hij om terug te keren naar het bedrijfsleven. In De Wolden volgt hij Jan van 't Zand op die met pensioen gaat.

