Paardensportverenigingen in Noordenveld slaan handen ineen met Hippisch Platform

Door samen te werken kan het niveau van de paardensport naar een hoger niveau getild worden, legt Frank Bouman uit. Bouman is als onafhankelijk persoon naar voren geschoven door de organisaties om het platform in goede banen te leiden. "Ook willen we met het platform meer jongeren trekken die in de gemeente komen paardrijden", legt hij uit. "Net als mensen die vroeger hebben gereden, maar inmiddels zijn gestopt."

Afgelopen zaterdag was de eerste officiële bijeenkomst van het Hippisch Platform Noordenveld. Komende weken worden er vier commissies gestart. Eén voor het dressuurrijden, één voor springruiters, één voor mensen die mennen en de laatste commissie legt de focus op het buitenrijden. "Het zijn allemaal andere vormen van paardrijden", legt Bouman uit. "De leden van de commissie zullen kijken hoe ze daadwerkelijk meer leerlingen kunnen trekken en de sport naar een hoger niveau kunnen tillen. Dat kan bijvoorbeeld om meer lessen voor ruiters van hetzelfde niveau te organiseren."

Voorbereiding op Hippisch Centrum

Het Platform is een voorbereiding op een groot Hippisch Centrum dat mogelijk een plaats krijgt in de gemeente. Alle verengingen kunnen gebruikmaken van deze accommodatie. Het zal de paardensport volgens Bouman een impuls geven. De maneges en paardensportverenigingen kunnen door samen te werken, grotere evenementen en kampioenschappen organiseren. Dat er in Exloo en Tolbert ook op hoog niveau wordt paardgereden, kan elkaar alleen maar versterken, meent Bouman.

De huidige locaties voor paardrijden zijn niet geschikt voor zo'n groot Hippisch Centrum. Manege De Hulhorst in Roden moet nieuwe paardenstallen en een nieuw asbestvrij dak. De manege dreigt zelfs het veiligheidscertificaat te verliezen als er niet snel wat gebeurd. Ook Manege Norg kan een onderhoudsbeurt goed gebruiken. Het dak van de manege moet vervangen worden en ook de ondergrond van de rijbak is aan vernieuwing toe. De gemeente kijkt nu naar een nieuwe locatie in Roden-Zuid voor de verplaatsing van de manege in Roden en een mogelijk Hippisch Centrum.

Samenwerking

Alle paardensportorganisaties in de gemeente hebben zich bij het nieuwe Hippisch Platvorm Noordenveld aangesloten. Rij- en Menvereniging Mensinghe-Roden, Stichting Manege Norg, Stichting Norgermarkt Concours, Stichting Eventing Norg, Paardensportverenging Norg, Paardensportvereniging Bergveen, Paardensportvereniging Noordenveld en De Hopruiters uit Peize hebben zich bij het platform aangesloten.

