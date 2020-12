Drie Drenten op definitieve kandidatenlijst CDA

Mulders wieg stond in Hardenberg. Ze studeerde Engels en Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en werd tijdens haar studietijd actief voor de jongerentak van het CDA. In 2003 werd ze verkozen tot lid van de Provinciale Staten van Drenthe. Daar kreeg Mulder de portefeuille Financiën onder haar hoede. In 2010 werd ze fractievoorzitter van het CDA in de Asser gemeenteraad.

Eline Vedder

Eline Vedder woont in Ruinerwold. Ze is bezig aan een stormachtige opmars in de politiek. De boerin zit sinds 2018 in de gemeenteraad van De Wolden. In 2019 werd ze gekozen voor de Drentse Provinciale Staten. Tot juli 2019 was ze ook voorzitter van LTO Noord-afdeling 'Zuid-West Drenthe'.

Anne Kuik

Anne Kuik werd geboren in Emmen en groeide op in Nieuw-Amsterdam. Ze studeerde Nederlands Recht in Groningen, waar ze nog steeds woont. In 2017 werd ze met ruim 15.000 voorkeurstemmen gekozen in de Tweede Kamer, waarvan een groot deel van de stemmen uit de noordelijke regio. Kuik stond in het conceptprogramma nog op plek vier. Zij stijgt dus een plaatsje.

Peilingen

In de meest recente peiling van Maurice de Hond staat het CDA op zestien zetels. De kans dat Vedder de Tweede Kamer bereikt lijkt dus niet heel groot, tenzij er heel veel voorkeursstemmen op de boerin komen.

