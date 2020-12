Gemeente Midden-Drenthe neemt MFA De Spil in Bovensmilde over

De gemeente Midden-Drenthe neemt donderdag 31 december het beheer van multifunctionele accommodatie (MFA) De Spil in Bovensmilde over. Dit was een jaar geleden aangevraagd door het huidige bestuur. Voor gebruikers van de MFA heeft de overname geen directe gevolgen.

Wethouder Erjen Derks: "We hebben in goed overleg besloten dat het overdragen van het gebouw aan de gemeente de beste oplossing is voor Bovensmilde. Voor Bovensmilde zien we met de gebruikers mogelijkheden voor een breed gedragen dorpshuis in Bovensmilde. Het MFA-bestuur gaat aan de slag met een plan dat aansluit bij de behoefte van Bovensmilde."

Scheiding tussen dorpshuis en sport

Eén van de redenen voor de overname is dat het voor het huidige bestuur lastig bleek om alle functies in de MFA te beheren. Voorzitter van het huidige bestuur Auke Kooistra legt uit: "De gemeente gaat zich nu richten op de sporthal en de sportactiviteiten en wij op de dorpshuisfuncties."

Zo wordt onder andere gekeken of voetbalvereniging BSVV een eigen gebouw op het sportterrein kan krijgen. Dan hoeven de voetbalvereniging en het dorpshuis de keuken niet meer te delen, wat voor wrijving zorgde. Die twee functies in één gebouw, daar is volgens Kooistra niet goed over nagedacht bij de bouw van de MFA. "Als de voetbalvereniging een eigen gebouw op het sportterrein krijgt, kunnen we de MFA ook beter exploiteren." Want twee partijen die tegelijk gebruik willen maken van één keuken, dat gaat niet.

Geen financiële middelen

Een andere reden voor de overname is dat de huidige stichting de financiële middelen niet had om bijvoorbeeld de stookkosten te betalen. Die zijn erg hoog en de stichting heeft niet het geld om het gebouw hierop aan te passen. "Dat is een van de redenen van de overdracht", vertelt Kooistra. "De technische installatie en de warmtevoorziening zijn verouderd. Die zullen wel aangepakt moeten worden."

Het bestuur van de MFA roept organisaties en verenigingen uit Bovensmilde op om met ideeën te komen voor de invulling van de dorpshuisfunctie. Dat kan via info@mfadespil.nl.

