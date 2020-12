Jubelstemming De Wolden: 625.000 euro subsidie voor nieuwe fietsbrug N48

Wethouder Hilda Mulder is erg blij om het nieuws wereldkundig te maken. "Er kwam in juni een speciaal loket voor dit soort aanvragen. We zaten om middernacht klaar achter de computer, zodat we vooraan stonden. In de tussentijd hebben we nooit iets gehoord, daarom bleven we in het ongewis. Er viel geen pijl op te trekken. Het is dan een fantastische verrassing om te horen dat we een groot bedrag krijgen."

Hoofdpijndossier

De wethouder vroeg, voor verschillende projecten rondom fietspaden, om 1,2 miljoen euro aan subsidie. De helft van dat bedrag is toegekend. Het Rijk was vooral gecharmeerd van het idee om een fietsbrug te plaatsen over de N48 bij Leek. "Dat was al jaren een hoofdpijndossier van mij en mijn voorganger. Dat gaat met zoveel geld gepaard, dat konden we echt onmogelijk in de begroting kwijt", zegt Mulder.

Veiligheid

Het totale budget voor de brug komt dus op 625.000 euro. Mulder hoopt dat het genoeg is. "We zijn de totale kosten van de brug nog aan het berekenen en het project moet nog aanbesteed worden. Dat is dus nog niet duidelijk. We zitten nog volop in overleg."

Het grootste argument om dat bedrag uit te geven is volgens Mulder de veiligheid. "De brug is met name belangrijk voor schoolgaande jeugd van de school in Dedemsvaart. Dat zijn jonge fietsers. Over het huidige viaduct gaat ook het gewone autoverkeer en het is smal. Een aparte fietsbrug is dan wel de ultieme oplossing."

Ook Jaap Wiechers van de ChristenUnie is blij dat de fietsbrug gerealiseerd wordt. "Ik fiets daar zelf vaak. De weg naar Linde is een gevaarlijk stuk met veel verkeer en trekkers", reageert hij. "Dat is niet fijn met oog op de scholieren en toeristen die daar fietsen. Dit gaat om een hele hoop geld. Gelukkig is het een eenmalige uitgave. Dat valt wel te behappen."

Eyecatcher

Mulder presenteert in het voorjaar de tekeningen. Er wordt geen kunstzinnige architect op losgelaten. "Het wordt een sobere uitstraling hoor, we moeten ook rekening houden met het onderhoud. Geen spectaculaire eyecatcher. Zover kunnen we niet gaan."

Onderhoud

De totale subsidiepot vanuit het rijk bevat 640.000 euro. Een half miljoen daarvan is specifiek bestemd voor de fietsbrug bij Linde. De rest is voor onderhoud aan fietspaden en het inrichten van veilige fietsoversteekplaatsen.

Een project waar geen subsidie voor verleend wordt is een fietspad langs de Dwingelerweg in Ansen. Mulder: "Als we dat alsnog willen, zullen we daar zelf geld voor moeten vinden", besluit Mulder.

