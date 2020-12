Vreugde in Assen over verkoop V&D-pand: 'De blik kan nu vooruit'

"Ik heb na het bericht vandaag over de verkoop al heel wat reacties gehad van 'hè , hè, eindelijk! Er komt wat los nu!'. Dit biedt echt weer zicht op de toekomst", zegt Vosjan.

'Dit brengt de boel tot leven'

Het herontwikkelingsplan van Vastgoed Groningen BV voor de V&D past volgens Vosjan mooi bij de pas herziene binnenstadsvisie. Daarin wordt 'de levendige binnenstad' vooral op en rond het Koopmansplein geconcentreerd. Het plein moet 'de huiskamer' van Assen worden, met extra reuring door activiteiten, en eromheen aantrekkelijke winkels en terrassen

Dat er net als bij 't Forum, ook op het V&D-pand appartementen komen, ziet Vosjan als een pré. "Wonen in het centrum is echt in de mode. Het brengt de boel rond het plein tot leven als je straks lichtjes ziet boven de winkels rond het Koopmansplein. Ook als de winkels gesloten zijn."

Dat toekomstige bewoners rond het Koopmansplein wel rekenschap moeten houden met overlast van evenementen, dat staat volgens Vosjan als een paal boven water. "Het plein is voor activiteiten en dat geeft lawaai. Mensen weten dat van tevoren, dus ze zijn gewaarschuwd."

'Goede partij'

Ook wethouder Mirjam Pauwels is opgetogen. "Ik ben erg blij met deze aankoop. Het is een goede partij. Ze zijn ook al een tijdje bezig met voorbereidingen voor herontwikkeling van 't Forum, en er valt met hen goede afspraken te maken."

Gisteren werd bekend dat Vastgoed Groningen BV het leegstaande warenhuis aan het Koopmansplein heeft gekocht. Dat wil het pand met 8500 vierkante meter aan winkeloppervlak over een jaar over de kop gooien. Op de benedenverdieping, met het zicht richting Koopmansplein en Mercuriusplein, komen winkels. Op de eerste etage wil de projectontwikkelaar huurappartementen realiseren, met daar bovenop nog twee bouwlagen met woningen. Op z'n vroegst wordt eind volgend jaar de bouw begonnen, zegt projectontwikkelaar Thijs van Bree. Maar eerst start komend voorjaar de ombouw van het zuidelijke deel van 't Forum.

Komend voorjaar start de ombouw van het zuidelijke deel van 't Forum, met boven drie bouwlagen woningen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Past in binnenstadsvisie

Wethouder Pauwels zegt dat het plan 'uitstekend past in de binnenstadsvisie'. "Winkels concentreren rond het Koopmansplein, en ook vierkante meters retail uit de markt halen. Dat gebeurt straks ook met de herontwikkeling van flink wat vierkante meters van dit vroegere warenhuis."

Wat ook pleit voor Vastgoed Groningen BV als koper, is volgens Pauwels dat de partij al langer betrokken is bij de binnenstadsontwikkelingen in Assen. "Ze kochten een paar jaar geleden al 't Forum, en lopen dus al wat langer mee met de planvorming voor de binnenstadsvisie. Ze weten precies wat er speelt. En nu kunnen ze beide projecten ook mooi op elkaar laten aansluiten."

Mooi afstemmen

Ook Kjeld Vosjan van ViA ziet dat als een groot voordeel. "Ze kunnen nu de boel mooi op elkaar afstemmen. Want de V&D-locatie zit deels vast aan de noordkant van 't Forum. Het zuidelijke deel van 't Forum krijgt er woningen boven, in drie lagen, en winkels eronder. Maar hoe de invulling van de noordkant er precies uit komt te zien, dat bleef nog vaag. Dat was voor een deel afhankelijk van wat er met het lege gebouw van de V&D zou gebeuren. Nu hebben ze dat volledig in eigen hand. Dat maakt het wel makkelijker."

De binnenstadsorganisatie is blij dat er straks aantrekkelijke gevelwanden aan de west- en de noordkant van het Koopmansplein komen. "Dat maakt het toch tot een mooi intiem plein, dat aantrekkelijk is voor activiteiten. Eerst nu de reconstructie van het plein zelf, volgend voorjaar de start van de verbouw van 't Forum, en dan er achteraan het V&D-pand. Ik geef toe, er volgt straks nog jaren van bouwperikelen in het stadshart, maar het levert ons voor de toekomst iets moois op", stelt Vosjan.

Mooie opsteker

Ook de club van Asser vastgoedondernemers VVAC, met twintig vastgoedbazen die 140 panden in het centrum bezitten, noemt de deal 'bijzonder goed nieuws voor de stad'. "Ik had echt niet verwacht dat het nog voor de jaarwisseling zou rondkomen. Dit is snel gegaan, en dat is een mooie opsteker voor de hernieuwde binnenstadsvisie die er straks ligt", zegt VVAC-woordvoerder Caspar Wortmann. "Dit ligt centraal in het publiekshart. De grote herstructureringsoperatie die er moet komen, van veel minder winkels, naar meer plek voor wonen en werk, die past hier uitstekend in."

Aanstekelijk

Ook verwacht Caspar Wortmann dat de herontwikkeling van het V&D-pand 'aanstekelijk' zal werken, richting andere vastgoedbazen. "Als beide projecten, zowel 't Forum als de V&D-locatie, straks goed worden neergezet, dan roept dat ook enthousiasme op bij de anderen. Dat weet ik wel zeker. Die willen dan ook aan de slag."

Er is volgens Wortmann nog wel een grote maar, voordat ze daadwerkelijk aan de slag kunnen. "Eerst moet glashelder zijn wat het exacte profiel wordt van de winkelstraten in het stadshart; blijft het een winkelstraat, wordt het een mix van winkels en wonen, of is er voor winkels op die plek geen toekomst meer, maar alleen voor woon- en werkfuncties. Die profielen, dat moet komend voorjaar de nieuwe binnenstadsvisie uitwijzen," besluit Wortmann.

