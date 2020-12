Duizenden rode kerststerren cadeau aan verzorgingstehuizen

Willie Waninge is de eigenaar van Drenthe Flowers. Door de strengere regels die zijn ingevoerd moesten ook tuincentra de deuren sluiten, en laat dat nou net een grote afnemer zijn van Waninge zijn kerststerren. De plantenkweker was licht geschrokken na de afkondiging, maar zette snel een knop om: "Het was zeker even slikken. Maar ik ben een positief mens en aan veel negatieve gebeurtenissen kan je een positieve draai geven. Ook aan 50.000 overgebleven kerststerren."

Weggooien is zonde

Van de overgebleven kerststerren kan Waninge een deel nog verhandelen. Maar duizenden kerststerren bleven alsnog over. "We kwamen snel tot de conclusie dat we hier mensen heel blij mee konden maken. Dus de komende twee dagen leveren wij de duizenden overgebleven kerststerren af bij de verzorgingstehuizen in de buurt", vertelt Waninge.

Overweldigende reacties

Voor de verzorgingstehuizen komt dit kerstcadeau als een complete verrassing. Zo ook voor woonwijkcentrum Holdert in Emmen: "Ja, wij zijn echt verrast. We hebben kerststerren gekregen voor onze bewoners en aanleunwoningen. Het is een heel mooi gebaar. Morgen gaan we ze uitdelen, dat gaat heel leuk worden", vertelt Saskia Schnoing leidinggevende van het woonwijkcentrum.